Ганьба: гучний скандал з принцом Вільямом зняли на відео

Принц Вільям потрапив у гучний скандал із заявою про ядерну зброю. Герцог Кембріджський відвідав службу у лондонському Вестмінстерському абатстві, присвячену 50-річчю флоту підводних човнів Великобританії. З квітня 1969 року щодня і цілодобово одна з британських субмарин, оснащена балістичними ракетами, патрулює море. Під час служби принца освистали і присоромили через ядерну зброю.

Як повідомляє видавництво The Telegraph, онука королеви Єлизавети чекав не дуже теплий прийом. Біля входу в абатство зібрався натовп протестувальників, які свистіли і скандували "Ганьба!". Акцію влаштували активісти, які ведуть боротьбу за ядерне роззброєння. Активісти вважають неприйнятним проводити в храмі службу, яка "прославляє зброю, яка може вбити мільйони".

"Я здивований тим, що він прийшов і підтримує щось, що здатне знищити нашу планету", — сказав один з активістів про герцога Кембриджського.

Декан Вестмінстерського абатства Джон Холл визнав, що до нього зверталися з численними проханнями скасувати службу. Однак, за його словами, мова йде не про прославлення зброї масового ураження, а про подяки тим, що забезпечує мир на Землі.

"Ми молимося, щоб Королівському військово-морському флоту ніколи не довелося застосувати ці жахливі сили у війні, і щоб він міг продовжувати стримувати їх використання іншими", — сказав, зокрема, декан, під час своєї проповіді.

Принц Вільям потрапив у гучний скандал із зброєю (відео: youtube.com/The Telegraph)

Нагадаємо, що раніше принц Вільям зробив заяву про Меган Маркл.

Тим часом стало відомо, що Меган Маркл викликала особистого візажиста. У королівських колах говорять, що наближається момент пологів, і Даніель Мартін приїхав до герцогині, щоб привести в порядок її зовнішність відразу після народження малюка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вагітна герцогиня Сассекська збирається порушити ще одну королівську традицію.