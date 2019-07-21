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Притула проголосував на виборах у Раду і розсмішив українців (фото)

STYLERПерсони    21.07.2019 - 13:59
Притула проголосував на виборах у Раду і розсмішив українців (фото)
Сергій Притула проголосував на виборах у Раду (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Притула прокоментував свою появу на виборах в Раду 2019

Кандидат у народні депутати Сергій Притула віддав свій голос на виборах до Верховної Ради 2019. Про це український телеведучий повідомив у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

"Ми з Катею вже виконали свій обов'язок! А потім і проголосували", - написав Притула в жартівливій формі. Нижче телеведучий опублікував відповідне фото.

Притула проголосував на виборах у Раду і розсмішив українців (фото)Вибори в Раду 2019 - Притула проголосував (фото: facebook.com/Сергій Притула - офіційна сторінка)

Користувачі оцінили почуття гумору Притули, а також побажали успіхів. Крім того, фанати помітили, що кандидат у депутати почав виконувати обов'язки з самого ранку, чого не скажеш про інших зірок шоу-бізнесу:

  • Тонко-тонко.
  • Сподіваюся, отримали задоволення обидва рази!
  • Бажаю Вам успіхів!
  • Відповідально поставтеся до свого вибору.
  • Позитив!

Притула проголосував на виборах у Раду і розсмішив українців (фото)

Вибори в Раду 2019 - Притула проголосував (фото: facebook.com/Сергій Притула - офіційна сторінка)

Раніше Притула розніс Мураєва в прямому ефірі. Словесна перепалка сталася у передачі "Право на владу".

Ми писали, що Притула розповів про трагедію в сім'ї, яка сталася з його батьком. Батько шоумена "згорів" від раку буквально за місяць.

А також про те, що Притула в свій час не дуже схвально висловлювався про Святослава Вакарчука.

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