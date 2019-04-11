Раділи недовго: Пугачова втратила дитину від Кіркорова

Алла Пугачова у віці 49 років пережила викидень. У той час вона була одружена з Філіпом Кіркоровим і багато років безуспішно намагалася завагітніти, повідомляють росЗМІ.

Ще в середині 90-х зірки російської естради звернулися до найкращих фахівців - вони дуже хотіли стати батьками. Проте вік Примадонни і аборт, який вона зробила у попередньому шлюбі, ускладнювали ситуацію. Проблеми зі здоров'ям заважали Пугачовій завагітніти.

У 1996-му старання увінчалися успіхом, однак радіти довелося недовго - зірка втратила дитину.

"Алла Борисівна про це говорила, щось підняла... або когось підняла, і викидень був", - розповів батько Кіркорова.

Пугачова пережила викидень у шлюбі з Кіркоровим (фото: twitter.com/womanhit)

Нагадаємо, Примадонна проігнорувала урочистий концерт, який влаштували 8 квітня на честь її 70-річчя, яке вона святкуватиме 15 квітня.

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