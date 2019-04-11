Радовались недолго: Пугачева потеряла ребенка от Киркорова

Алла Пугачева в возрасте 49 лет пережила выкидыш. В то время она была замужем за Филиппом Киркоровым и много лет безуспешно пыталась забеременеть, сообщают росСМИ.

Еще в середине 90-х звезды российской эстрады обратились к лучшим специалистам - они очень хотели стать родителями. Однако возраст Примадонны и аборт, который она сделала в предыдущем браке, осложняли ситуацию. Проблемы со здоровьем мешали Пугачевой забеременеть.

В 1996-м старания увенчались успехом, однако радоваться пришлось недолго - звезда потеряла ребенка.

"Алла Борисовна об этом говорила, что-то подняла… или кого-то подняла, и выкидыш был", - рассказал отец Киркорова.

Пугачева пережила выкидыш в браке с Киркоровым (фото: twitter.com/womanhit)

Напомним, Примадонна проигнорировала торжественный концерт, который устроили 8 апреля в честь ее 70-летия, которое она отпразднует 15 апреля.

Ранее мы писали о том, что в семье Аллы Пугачевой случилась новая беда.

А также сообщали о том, что Алла Пугачева перенесла экстренную операцию.