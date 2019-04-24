Ровесники: бурхлива реакція мережі на спільне фото Пугачової і Галкіна

Алла Пугачова дуже молодо виглядає поруч з чоловіком
Алла Пугачова і Максим Галкін опублікували новий знімок на Instagram-сторінці своєї п'ятирічної дочки Єлизавети. Шанувальники прийшли в захват від того, наскільки молодо виглядає Примадонна поруч з чоловіком.
Всім відомо, що різниця між зоряною парою складає 27 років, але судячи по новому фото, це не настільки очевидно.
Алла Пугачова і Максим Галкін (фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa)
Шанувальники думають-гадають, у чому ж причина квітучого вигляду Пугачової, яка недавно відсвяткувала своє 70-річчя, у зловживанні графічними редакторами або в молодому чоловікові.
Зазначимо, що на святкуванні свого ювілею Примадонна була не дуже. Шанувальників шокувала надмірна худоба зірки і явні сліди недавньої пластики на обличчі.
Але все ж багато шанувальників зійшлися на тому, що це фото просто давнє, оскільки Алла Борисівна нині важить на порядок менше.
Раніше ми писали про те, що астролог розповів про неприємності в житті Алли Пугачової.
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