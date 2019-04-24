Ровесники: бурная реакция сети на совместное фото Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева очень молодо выглядит рядом с супругом
Алла Пугачева и Максим Галкин опубликовали новый снимок на Instagram-странице своей пятилетней дочери Елизаветы. Поклонники пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит Примадонна рядом с супругом.
Всем известно, что разница между звездной четой составляет 27 лет, но судя по новому фото, это не столь очевидно.
Алла Пугачева и Максим Галкин (фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa)
Поклонники думают-гадают, в чем же причина цветущего вида Пугачевой, недавно отпраздновавшей свое 70-летие, в злоупотреблении графическими редакторами или в молодом супруге.
Отметим, что на праздновании своего юбилея Примадонна была не очень. Поклонников шокировала чрезмерная худоба звезды и явные следы недавней пластики на лице.
Но все же многие поклонники сошлись на том, что это фото просто давнее, так как Алла Борисовна ныне весит на порядок меньше.
Ранее мы писали о том, что астролог рассказал о неприятностях в жизни Аллы Пугачевой.
А также сообщали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова опозорилась на концерте Пугачевой.