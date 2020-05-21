Сенцов різко висловився про прес-конференцію Зеленського

Олег Сенцов прокоментував пресс-конференцію Володимира Зеленського 20 травня і заявив, що відповіді глави держави на запитання журналістів не були повними і щирими. Режисер і письменник, колишній політв'язень також порівняв захід із прес-конференціями президента РФ Володимира Путіна.

Екс-в'язень Кремля зазначив у своєму Facebook, що за 5 років свого незаконного ув'язнення в Росії надивився там "добре зрежисованого театру пафосу та брехні".

Але цього разу мав можливість побачити "місцеву постановку".

"Звісно, що вона дуже відрізнялась від московського шматка лакованого ла*на, була більш демократичною та з претензією на щирість. Саме так, не справжньою щирістю, а лише претензією на неї сьогодні Володимир Зеленський зустрів журналістів. Багато незручних представників ЗМІ не були акредитовані, але більшість незручних питань була все ж таки задана", - написав Сенцов.

43-річний лауреат Премії Сахарова за свободу думки зізнався, що відповіді президента України його не задовольнили.

"Це усе походило на якесь петляння, яке потім переходило в суперечки з журналістами, і, на жаль, рівень цього спілкування знижував сам президент. За підсумком: ні суті, ні поваги, ні визнання помилок", - резюмував Сенцов.

Також режисера обурило, що на заході "пресс-секретар вказує що робити гаранту, а той у складній ситуації просить Єрмака кому-небудь зателефонувати".

Раніше ми писали про те, що прес-конференція Зеленського почалася зі скандалу, оскільки журналістам багатьох провідних ЗМІ відмовили в акредитації, мотивувавши це карантином і COVID-19.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Сенцов різко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського щодо річниці подій в Одесі 2 травня. Зокрема, глава держави сказав: "сьогодні в нашому суспільстві є ряд болючих питань, які потребують чесних відповідей. Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року - один з них". У відповідь Сенцов зазначив, що після цього Зеленський може засумніватися, хто розстріляв Небесну сотню та почав війну на Донбасі.