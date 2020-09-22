У мережі опублікували відео Червоненка на бандитській "стрілці"

У мережі з’явилося відео, в якому кандидат у мери Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко у ролі героя серіалу "Ліквідація" Давида Гоцмана ставить ультиматум одеським бандитам.

Ролик опублікував актор та телеведучий Василь Голованов.

На відео Євген Червоненко на "стрілці" у післявоєнній Одесі ставить ультиматум бандитам.

"Слухайте мене всі, хто має вуха: Одесу я вам дерибанити більше не дам. Шайка ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні - сядуть усі", - каже герой Червоненка-Гоцмана.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Євген Червоненко висунутий партією "Наш край" кандидатом у мери Одеси та очолить список партії на виборах до міськради.