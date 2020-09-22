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В сети опубликовали видео Червоненко на бандитской "стрелке"

Автор: Styler

Червоненко в роли героя сериала "Ликвидация" поставил ультиматум одесским бандитам

В сети появилось видео, в котором кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко в роли героя сериала "Ликвидация" Давида Гоцмана ставит ультиматум одесским бандитам.

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Ролик опубликовал актер и телеведущий Василий Голованов.

На видео Евгений Червоненко на "стрелке" в послевоенной Одессе ставит ультиматум бандитам.

"Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Шайка ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет - сядут все", - говорит герой Червоненко-Гоцмана.

Напомним, 21 сентября стало известно, что Евгений Червоненко выдвинут партией "Наш край" кандидатом в мэры Одессы и возглавит список партии на выборах в горсовет.

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Новости Украины Евгений ЧервоненкоОдессаликвидацияНаш край