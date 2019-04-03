Був таємний роман? Що пов'язує Меган Маркл і Джорджа Клуні

Меган Маркл, яка перебуває на останніх термінах вагітності, стала героїнею статті одного з британських таблоїдів. В ній герцогині Сассекській приписали роман з голлівудським актором Джорджем Клуні, який регулярно захищає її від нападок в соціальних мережах. Про це пише видання Gossip Cop.

Меган Маркл, яка регулярно зазнає нападок в пресі, була запідозрена в таємному романі з голлівудським актором. Джордж Клуні в останні місяці досить часто вставав на захист герцогині і називав її "по-справжньому доброю і розумною молодою жінкою".

"Джордж і Меган відмінні друзі, але те, як він нещодавно публічно заступився за неї, створює враження, що у них може бути якесь минуле. Зрештою, Меган, як і Джордж схожі у своїх прагненнях. Вона красива і хоче зробити світ краще. Ймовірно, вона не побоялася б зробити крок назустріч Джорджу, коли вони обидва були самотні", - заявив інсайдер.

Також інсайдер припустив, що таємний роман міг відбутися на початку 2013 року, за кілька місяців до того, як Клуні познайомився зі своєю майбутньою дружиною Амаль, а Меган Маркл розлучилася зі своїм першим чоловіком Тревором Энгельсоном.

Меган Маркл і принц Гаррі (Gettyimages)

Проте в інформації інсайдера є нестиковки. Меган Маркл в той час перебувала на зйомках в Торонто, а Клуні в цей час був у зовсім іншому місці. Відповідно, в цей період між ними нічого не могло статися.

Видання зазначає, що насправді Джордж Клуні познайомився з Меган Маркл після того, як вона стала зустрічатися з принцом Гаррі, який і познайомив їх. Клуні разом з дружиною Амаль і Меган Маркл з принцом Гаррі подружилися під час спільної роботи над одним з благодійних проектів.

Джерело в королівському палаці повідомив, що принц Гаррі представив Меган Маркл Джорджу Клуні і Амаль як свою наречену і з того часу вони почали щільно спілкуватися. До цього герцогиня Сассекська і Джордж Клуні не були знайомі.

Джордж Клуні (YouTube/Sony Pictures Entertainment)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джордж Клуні розкрив правду про стосунки Меган Маркл і принца Гаррі.

А також розповідали про те, що герцогиня Сассекська раптово передумала і вирішила відмовитися від подружжя Клуні в ролі хрещених батьків.