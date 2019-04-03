Был тайный роман? Что связывает Меган Маркл и Джорджа Клуни

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, стала героиней статьи одного из британских таблоидов. В ней герцогине Сассекской приписали роман с голливудским актером Джорджем Клуни, который регулярно защищает ее от нападок в социальных сетях. Об этом пишет издание Gossip Сop.

Меган Маркл, которая регулярно подвергается нападкам в прессе, была заподозрена в тайном романе с голливудским актером. Джордж Клуни в последние месяцы довольно часто вставал на защиту герцогини и называл ее "по-настоящему доброй и умной молодой женщиной".

"Джордж и Меган отличные друзья, но то, как он недавно публично заступился за нее, создает впечатление, что у них может быть какое-то прошлое. В конце концов, Меган, как и Джордж похожи в своих стремлениях. Она красива и хочет сделать мир лучше. Вероятно, она не побоялась бы сделать шаг навстречу Джорджу, когда они оба были одиноки", - заявил инсайдер.

Также инсайдер предположил, что тайный роман мог состояться в начале 2013 года, за несколько месяцев до того, как Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль, а Меган Маркл развелась со своим первым мужем Тревором Энгельсоном.

Меган Маркл и принц Гарри (Gettyimages)

Однако в информации инсайдера есть нестыковки. Меган Маркл в то время находилась на съемках в Торонто, а Клуни в это время был в совсем другом месте. Соответственно, в этот период между ними ничего произойти не могло.

Издание отмечает, что на самом деле Джордж Клуни познакомился с Меган Маркл после того, как она стала встречаться с принцем Гарри, который их и познакомил. Клуни вместе с женой Амаль и Меган Маркл с принцем Гарри подружились во время совместной работы над одним из благотворительных проектов.

Источник в королевском дворце сообщил, что принц Гарри представил Меган Маркл Джорджу Клуни и Амаль как свою невесту и с того времени они начали плотно общаться. До этого герцогиня Сассекская и Джордж Клуни не были знакомы.

Джордж Клуни (YouTube/Sony Pictures Entertainment)

Напомним, ранее мы писали о том, что Джордж Клуни раскрыл правду об отношениях Меган Маркл и принца Гарри.

А также рассказывали о том, что герцогиня Сассекская внезапно передумала и решила отказаться от четы Клуни в роли крестных родителей.