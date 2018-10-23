Тимошенко, Богомолець і Денисова увійшли в топ-100 найвпливовіших жінок України

Колаж РБК-Україна

Редактори журналу "Фокус" відзначили Юлію Володимирівну за "незмінну здатність повставати з попелу"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова увійшли в топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Очолила рейтинг найвпливовіших жінок Юлія Тимошенко - автори відзначили її за "незмінну здатність повставати з попелу". Варто відзначити, що лідер "Батьківщини" утримується на першій позиції другий рік поспіль.

"Протягом 20 років країна з цікавістю спостерігає за її злетами і падіннями, переходами з влади в опозицію і назад, арештами і виходами на свободу, змінами іміджу, партнерів і навіть ідеології. Влітку 2018 року лідер рейтингу з помпою презентувала нову політичну програму своєї партії під назвою "Новий курс", покликаний переконати українців у появі на світ нової Юлії Тимошенко", - констатували редактори видання.

Юлія Тимошенко (фото: ba.org.ua)

Людмила Денисова зайняла в списку "найвпливовіших жінок України" 10 місце. Порівняно з минулим роком вона піднялася на суттєві 38 позицій. За плечима Денисової досвід роботи в Міністерстві соцполітики і профільному парламентському комітеті, а в цьому році вона стала головною правозахисницею країни.

"З самого початку я відчувала, що хочу цим займатися, що можу бути корисною людям. Впевнена, що не помилилася. Я хочу захистити кожного. Особливо - в умовах війни", - розповіла Денисова виданню "Фокус".

В 2018 році Людмила Денисова двічі побувала в Росії, намагаючись домогтися побачень з українськими політв'язнями, але влада РФ перешкодили зустрічам.

Людмила Денисова (фото: yatsenyuk.org.ua)

Ольга Богомолець зайняла в рейтингу 22 сходинку. У порівнянні з минулим роком вона показала справжній якісний ривок, перестрибнувши відразу 60 рядків рейтингу. Редакція, зокрема, високо оцінила її заслуги у сфері законотворчості, спрямованого на покращення ситуації в українській охороні здоров'я.

"Богомолець - автор закону про обов'язкове медичне страхування. Вона наполягає, що медстрахування дозволить створити нову європейську систему охорони здоров'я в Україні. Виступає одним із найзапекліших критиків медичної реформи у виконанні нинішнього МОЗ. Ольга Богомолець в 2018 році ініціювала прийняття парламентом законів про декомунізацію психіатрії, прозорості клінічних випробувань медикаментів, закону про трансплантацію, який запрацює у 2019 році і дасть шанс на друге життя людям, які потребують пересадки органів", - пише "Фокус".

Також редактори нагадали, що восени 2018 року Богомолець домоглася, щоб МОЗ задіяло кошти, призначені на лікування важкохворих, що залишилися на його рахунках з минулого року.

Ольга Богомолець (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, це вже 13 щорічний рейтинг, опублікований виданням. Він складений редакційною колегією "Фокусу". В обговоренні списку брали участь експерти в сфері політики, економіки, суспільних процесів та культури. Претенденток оцінювали за п'ятьма критеріями: можливість впливати на прийняття державних рішень і на громадську думку, бізнес-вплив, особиста популярність і родинні зв'язки.

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко назвала п'ять основних кроків для розвитку економіки України.