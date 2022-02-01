Учасниця Нацвідбору Паш відповіла на звинувачення через "незаконну" поїздку до Криму: вірю, що переможе правда

"Співачці Alina Pash були висунуті звинувачення щодо порушення правил Нацвідбору. Співачка Alina Pash цих правил не порушувала, тобто ніколи не виступала на території Росії або окупованого Криму і ніколи не перетинала кордон Криму з боку Росії", – йдеться в офіційній заяві прес-служби співачки, яка була опублікована на особистій сторінці артистки.



Аліна Паш висловилася про виступи в Криму (фото: instagram.com/alinapash)

Сама ж Аліна запевнила, що з повагою ставиться до правил Нацвідбору, знайома з усіма його пунктами, а також законами України, тому "ніколи б не стала їх порушувати".

"Я вірю, що в результаті переможе правда, і представляти Україну вирушить артист, якого оберуть люди", - наведена в документі пряма мова співачки.

Офіційна заява Паш щодо поїздок до Криму (instagram.com/alinapash)

В чому суть конфлікту

Суспільний резонанс волало інтерв'ю Паш, яке та давала у 2019 році в програмі "Світське життя"на" 1+1". Тоді Катя Осадча прямо запитала в артистки, чи їздила та в Крим і чи добиралася на півострів через Москву.

"Їздили ми туди з музикантами на весілля до української дівчини - співали українські пісні. Щодо того, як ми туди летіли... На жаль, я не могла коригувати цей момент. І, бувши тоді не такою медійною персоною, не могла думати про наслідки, які можуть потім вилізти", – ухильно відповіла Паш.

Також вона не заперечувала, що відвідувала Москву після 2014 року.

Реакція організаторів Нацвідбору

Організатори Нацвідбору заявили, що не дискваліфікуватимуть Аліну Паш, адже у них немає ніяких доказів того, що участь співачки в конкурсі порушує правила.



За їх словами, відеоінтерв'ю Паш, яке наводиться як аргумент на користь порушення вимог Нацвідбору, не містить факти, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину українського кордону. Цю заяву можна побачити на офіційній сторінці організаторів в Instagram.