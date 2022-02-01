Участница Нацотбора Паш ответила на обвинения из-за "незаконной" поездки в Крым: верю, что победит правда

"Певице Alina Pash были выдвинуты обвинения относительно нарушения правил Нацотбора. Певица Alina Pash этих правил не нарушала, то есть никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма и никогда не пересекала границу Крыма со стороны России", – идет речь в официальном заявлении пресс-службы певицы, которое было опубликовано на личной странице артистки.



Алина Паш высказалась о выступлениях в Крыму (фото: instagram.com/alinapash)

Сама же Алина заверила, что с уважением относится к правилам Нацотбора, знакома со всеми его пунктами, а также законами Украины, поэтому "никогда бы не стала их нарушать".

"Я верю, что в результате победит правда, и представлять Украину отправится артист, которого выберут люди", - приведена в документе прямая речь певицы.

Официальное заявление Паш касательно поездок в Крым (instagram.com/alinapash)

В чем суть конфликта

Общественный резонанс вызвало интервью Паш, которое та давала в 2019 году в программе "Світське життя" на "1+1". Тогда Катя Осадчая прямо спросила у артистки, ездила ли та в Крым и добиралась ли на полуостров через Москву.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке - пели украинские песни. Насчет того, как мы туда летели... К сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о последствиях, которые могут потом вылезти", – уклончиво ответила Паш.

Также она не отрицала, что посещала Москву после 2014 года.

Реакция организаторов Нацотбора

В свою очередь, организаторы Нацотбора заявили, что не будут дисквалифицировать Алину Паш, ведь у них нет никаких доказательств того, что участие певицы в конкурсе нарушает правила.



По их словам, видеоинтервью Паш, которое приводится в качестве аргумента в пользу пренебрежения требованиями Нацотбора, не содержит факты, подтверждающие нарушение финалисткой правил пересечения украинской границы. Это заявление можно увидеть на официальной странице организаторов в Instagram.