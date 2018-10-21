"Вчепився в мене, почав душити": на Аллу Пугачову напали у власній квартирі

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/alla_orfey)

Постраждав від незаконного проникнення в квартиру друг артистки

Зірка 90-х співак Сергій Мінаєв в ефірі російського шоу "Вихід у люди" розповів, що постраждав від неадекватної фанатки, намагаючись захистити Аллу Пугачову. Розлючена жінка несподівано проникла в квартиру Примадонни і вела себе неадекватно. Про це розповідає "СтарХіт".

Алла Пугачова настільки звикла до звання Примадонни і загального обожнення, що в якийсь момент навіть перестала дивуватися появі непроханих гостей у своїй квартирі. Свідком одного з таких випадків став музикант Сергій Мінаєв. Після нападу в її квартирі артист обходить стороною фанатів Пугачової.

"Іду я якось у гості до Алли Борисівні Пугачової. Заходжу в її квартиру на ще тоді вулиці Горького. Сидимо з нею, розмовляємо, обговорюємо творчі проблеми. У цей момент вривається чоловік у кімнату і стрибає на Аллу Борисівну. Бачачи, що він починає робити на неї затяжний стрибок, я встаю у нього на шляху. Він вчепився в мене, почав мене душити, відтягає мене в бік. Ми з ним довго боремося, а він здоровий, але впоралися, хтось мені допоміг. Його виводять. А Пугачова його заспокоює, чомусь називаючи його жіночим ім'ям: "Зіночка, не хвилюйся, все нормально", — згадує співак.

На тему: дочка Пугачової залишає Росію і буде жити в іншій країні

Після того, що сталося Мінаєв довго не міг прийти до тями від шоку, а ось Аллі Борисівні подібне було не в новинку. Як виявилося, Примадонна прекрасно знала нападницю і давно звикла до витівок.

"Потім Алла Борисівна бере якусь вазу величезно коштовну, розбиває її об підлогу, і ця "Зіна" заспокоюється. З'ясувалося, що це знаменита прихильниця, яка працювала бригадиром на заводі "ЗІЛ". Вона якось прорвалася, а я поліз, виявилося, не треба було. Алла Борисівна мені сказала тоді, що вона добра насправді, даремно я її чіпав. Але я, чесно кажучи, подумав, що це маніяк якийсь", — розповів Мінаєв.

Дізнавшись правду про наполегливу фанатку, Мінаєв став ще більше поважати Пугачову. На його думку, так делікатно спілкуватися з дивними особистостями може тільки неймовірно мудра людина.

Нагадаємо, що Пугачова з сином на шопінгу сколихнула соцмережі.

Також ми писали, як зіркові батьки привітали двійнят з п'ятиріччям.

Відео: (video.rbc.ua)