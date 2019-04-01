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Загадкова авіакатастрофа з російською бізнесвумен: несподівані деталі (фото, відео)

STYLERПерсони    01.04.2019 - 07:20
Загадкова авіакатастрофа з російською бізнесвумен: несподівані деталі (фото, відео)
У Німеччині в авіакатастрофі загинула Наталія Филева

Загибель співвласниці S7 Наталії Филевої у катастрофі в Німеччині викликала багато питань

Наталія Филева загинула в авіакатастрофі в Німеччині разом з ще одним пасажиром і пілотом літака. Одна з найбагатших жінок Російської Федерації була головою ради директорів авіакомпанії S7. Як поінформували в поліції німецького Ерцхаузена, літак 31 березня впав на спаржевое поле на підльоті до аеропорту Енгельсбаха під Франкфуртом-на-Майні, передає "Mash" на своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що раніше в пресі повідомляли про загибель у катастрофі приватного літака Epic-LT її батька Владислава Філева. Пізніше представник S7 спростував ці дані і повідомив, що власника компанії на борту не було.

Повідомляється, що в останній раз льотчик фатального рейсу під час виходу на зв'язок ні про які неполадки не говорив.

 

Фото: скріншот з відео

Літак після удару об землю повністю згорів.

При цьому німецьке видання Bild повідомляє про те, що перед авіакатастрофою в Німеччині рятувальники інсценували катастрофу літака в Дюссельдорфі. Це відбувалося за 180 кілометрів від місця, де сталася справжня катастрофа.

Відео: YouTube / hrfernsehen

Далі - більше. Рятувальники і поліцейські, які їхали на місце авіакатастрофи із Філевою самі потрапили в аварію.

Як пише німецька преса, водій легковика при обгоні зіткнувся із зустрічним патрульним автомобілем лоб в лоб. Загинули дві людини.

Додамо, що говорячи про жертви аварії літака, місцеві правоохоронці не уточнили особистості інших загиблих.

Впізнання проведуть на початку тижня.

Загадкова авіакатастрофа з російською бізнесвумен: несподівані деталі (фото, відео)

Фото: Наталія Філева

55-річна Наталія Філева входила у топ-5 найбагатших жінок РФ. За оцінками Forbes за 2018 рік, вона була на четвертому місці в цьому списку

До S7 Group входять близько 15 авіакомпаній. У лютому 2019 року вона посіла друге місце за розміром пасажиропотоку серед російських авіакомпаній після "Аерофлоту".

Як повідомлялося раніше, розслідування авіакатастрофи буде проводитися міжнародною комісією.

Нагадаємо, в січні в Італії в комуні Ла-Тюіль зіткнулися вертоліт і легкомоторний туристичний літак, в результаті чого загинули чотири людини.

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