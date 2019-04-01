Загадочная авиакатастрофа с российской бизнесвумен: неожиданные детали (фото, видео)

В Германии в авиакатастрофе погибла Наталья Филева

Гибель совладелицы S7 Натальи Филевой в катастрофе в Германии вызвала много вопросов

Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии вместе с еще одним пассажиром и пилотом самолета. Одна из самых богатых женщин Российской Федерации была главой совета директоров авиакомпании S7. Как проинформировали в полиции немецкого Эрцхаузена, самолет 31 марта упал на спаржевое поле на подлете к аэропорту Энгельсбаха под Франкфуртом-на-Майне, передает "Mash" на своем Telegram-канале.

Отметим, что ранее в прессе сообщали о гибели в катастрофе частного самолета Epic-LT ее отца Владислава Филева. Позже представитель S7 опроверг эти данные и сообщил, что владельца компании на борту не было.

Сообщается, что в последний раз летчик рокового рейса во время выхода на связь ни о каких неполадках не говорил.

Фото: скриншот с видео

Самолет после удара о землю полностью сгорел.

При этом немецкое издание Bild сообщет о том, что перед авиакатастрофой в Германии спасатели инсценировали крушение самолета в Дюссельдорфе. Это происходило за 180 километров от места, где произошло настоящее крушение.

Видео: YouTube / hrfernsehen

Дальше - больше. Спасатели и полицейские, которые ехали на место авиакатастрофы с Филевой сами попали в аварию.

Как пишет немецкая пресса, водитель легковушки при обгоне столкнулся со встречным патрульным автомобилем лоб в лоб. Погибли два человека.

Добавим, что говоря о жертвах крушения самолета, местные правоохранители не уточнили личности других погибших.

Опознание проведут в начале недели.

Фото: Наталья Филева

55-летняя Наталья Филева входила в топ-5 богатейших женщин РФ. По оценкам Forbes за 2018 год, она была на четвертом месте в этом списке

В S7 Group входят около 15 авиакомпаний. В феврале 2019 года она заняла второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после "Аэрофлота".

Как сообщалось ранее, расследование авиакатастрофы будет проводиться международной комиссией.

Напомним, в январе в Италии в коммуне Ла-Тюиль столкнулись вертолет и легкомоторный туристический самолет, в результате чего погибли четыре человека.