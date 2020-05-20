Зеленському стілець сушили феном: з'явилося цікаве відео з прес-конференції

Володимир Зеленський на прес-конференції (фото: РБК-Україна)

Стілець, на якому сидів Володимир Зеленський на прес-конференції, спеціально просушили феном

Володимиру Зеленському перед пресконференцією сушили стілець, який промок під дощем. З'явилося відео, як у коридорах Маріїнського палацу, у дворі якого й відбувся захід у середу, 20 травня, готуються до зустрічі президента і журналістів.

Співробітники просушували два стільчики феном. І як видно з фото і відео з пресконференції, на одному з них сидів Володимир Зеленський, а на другому - його прессекретар Юлія Мендель.

"Він: Я працюю на Президента. Вона: Ти, мабуть, охоронець і ризикуєш життям! Він: *гріє стільчик*. Стілець Зе трохи змок під дощем, але завдяки злагодженій роботі команди, Президент прийшов на нагріте містечко", - іронізує Telegram-канал Perepichka News.

Стілець для Зеленського і Мендель сушили феном перед початком пресконференції (відео: Апостроф)

Зазначимо, що пресконференція відбувалася просто неба, де були надані десятки стільців для акредитованих представників ЗМІ.

Пресконференція Володимира Зеленського (фото: РБК-Україна)

Раніше ми писали, що Зеленський забавно потролив Дмитра Гордона, назвавши його "нашим спецагентом", а також розповів, чому в його оточенні дуже багато друзів і ексколег по "Кварталу 95".

Також ми повідомляли, що пресконференція Зеленського почалася зі скандалу, оскільки журналістам багатьох провідних ЗМІ відмовили в акредитації, мотивувавши це карантином і COVID-19.

Автор: Світлана Дудукало