Зеленскому стул сушили феном: появилось интересное видео с пресс-конференции

Владимир Зеленский на пресс-конференции (фото: РБК-Украина)

Стул, на котором сидел Владимир Зеленский на пресс-конференции, специально просушили феном

Владимиру Зеленскому перед пресс-конференцией сушили стул, который промок под дождем. Появилось видео, как в коридорах Мариинского дворца, во дворе которого и состоялось мероприятие в среду, 20 мая, готовятся к встрече президента и журналистов.

Сотрудники просушивали два стульчика феном. И как видно из фото и видео с пресс-конференции, на одном из них сидел Владимир Зеленский, а на втором - его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Он: Я работаю на Президента. Она: Ты, наверное, телохранитель и рискуешь жизнью! Он: *греет стульчик*. Стул Зе немного намок под дождем, но благодаря слаженной работе команды, Президент пришел на нагретое местечко", - иронизирует Telegram-канал Perepichka News.

Стул для Зеленского и Мендель сушили феном перед началом пресс-конференции (видео: Апостроф)

Отметим, что пресс-конференция происходила под открытым небом, где были предоставлены десятки стульев для аккредитированных представителей СМИ.

Пресс-конференция Владимира Зеленского (фото: РБК-Украина)

Ранее мы писали, что Зеленский забавно потроллил Дмитрия Гордона, назвав его "нашим спецагентом", а также рассказал, почему в его окружении очень много друзей и экс-коллег по "Кварталу 95".

Также мы сообщали, что пресс-конференция Зеленского началась со скандала, поскольку журналистам многих ведущих СМИ отказали в аккредитации, мотивировав это карантином и COVID-19.

Автор: Светлана Дудукало