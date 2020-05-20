ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленскому стул сушили феном: появилось интересное видео с пресс-конференции

STYLERПерсоны    20.05.2020 - 15:45
Зеленскому стул сушили феном: появилось интересное видео с пресс-конференции
Владимир Зеленский на пресс-конференции (фото: РБК-Украина)

Стул, на котором сидел Владимир Зеленский на пресс-конференции, специально просушили феном

Владимиру Зеленскому перед пресс-конференцией сушили стул, который промок под дождем. Появилось видео, как в коридорах Мариинского дворца, во дворе которого и состоялось мероприятие в среду, 20 мая, готовятся к встрече президента и журналистов.

Сотрудники просушивали два стульчика феном. И как видно из фото и видео с пресс-конференции, на одном из них сидел Владимир Зеленский, а на втором - его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Он: Я работаю на Президента. Она: Ты, наверное, телохранитель и рискуешь жизнью! Он: *греет стульчик*. Стул Зе немного намок под дождем, но благодаря слаженной работе команды, Президент пришел на нагретое местечко", - иронизирует Telegram-канал Perepichka News.

Стул для Зеленского и Мендель сушили феном перед началом пресс-конференции (видео: Апостроф)

Отметим, что пресс-конференция происходила под открытым небом, где были предоставлены десятки стульев для аккредитированных представителей СМИ.

Зеленскому стул сушили феном: появилось интересное видео с пресс-конференцииЗеленскому стул сушили феном: появилось интересное видео с пресс-конференцииЗеленскому стул сушили феном: появилось интересное видео с пресс-конференции

Пресс-конференция Владимира Зеленского (фото: РБК-Украина)

Ранее мы писали, что Зеленский забавно потроллил Дмитрия Гордона, назвав его "нашим спецагентом", а также рассказал, почему в его окружении очень много друзей и экс-коллег по "Кварталу 95".

Также мы сообщали, что пресс-конференция Зеленского началась со скандала, поскольку журналистам многих ведущих СМИ отказали в аккредитации, мотивировав это карантином и COVID-19.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь