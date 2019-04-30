Зірка російського кіно збудила мережу гарячим фото

Дар'я Чаруша вирішила увійти в образ, повністю оголившись
Дар'я Чаруша, відома російська співачка і актриса, розбурхала шанувальників голим фото, яке вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
Під знімком 38-річна зірка, написала, що перебуває в не самому веселому настрої і тому вирішила його підняти таким нестандартним способом. Очевидно, актриса засмутилася зауваженням від режисера і вирішила оригінально відповісти.
"Тут мені сказали, що треба бути "в образі" іноді. Дуже полегшує життя", - написала Чаруша.
⠀⠀ Тут мені сказали, що треба бути «в образі» іноді. Дуже полегшує життя. ⠀⠀ .⠀⠀ Типу сидиш на мэйке, яка-небудь з'являється ємка, попросила води, тобі несуть, а ти така: «А, що в пластиці?» і все відразу впадають в ажіотаж: «Ой вибачте, вибачте, зараз все виправимо...» ну і по наростаючій. ⠀⠀ .⠀⠀ Вобщем настрій не дуже... от я і думаю, чи допоможе мені зараз «образ» .⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀ @darias.photo
Дар'я Чаруша показала відверте фото (instagram.com/charusha)
До речі, Дар'я Чаруша до шлюбу з режисером Іллею Найшуллером, з яким вони одружилися в 2010 році, на протязі семи років зустрічалася зі скандальним журналістом і телеведучим Дмитром Дібровим.
Користувачі мережі прийшли в захват від такого "ню" красуні. Вони залишають безліч коментарів під фото.
До речі, в березні 2007 року Чаруша знялася у відвертій фотосесії для журналу "Maxim".
Зараз актриса активно займається музичною кар'єрою, в 2016 році вона випустила свій дебютний альбом.
Нагадаємо, нещодавно папараці підловили голу американську зірку Пенелопу Крус під час сімейного відпочинку на пляжі.
Раніше ми також писали, що Ані Лорак зворушила шанувальників рідкісним сімейним фото.