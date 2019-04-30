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Зірка російського кіно збудила мережу гарячим фото

STYLERПерсони    30.04.2019 - 13:46
Зірка російського кіно збудила мережу гарячим фото
Дар'я Чаруша (фото: instagram.com/charusha)

Дар'я Чаруша вирішила увійти в образ, повністю оголившись

Дар'я Чаруша, відома російська співачка і актриса, розбурхала шанувальників голим фото, яке вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Під знімком 38-річна зірка, написала, що перебуває в не самому веселому настрої і тому вирішила його підняти таким нестандартним способом. Очевидно, актриса засмутилася зауваженням від режисера і вирішила оригінально відповісти.

"Тут мені сказали, що треба бути "в образі" іноді. Дуже полегшує життя", - написала Чаруша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀⠀ Тут мені сказали, що треба бути «в образі» іноді. Дуже полегшує життя. ⠀⠀ .⠀⠀ Типу сидиш на мэйке, яка-небудь з'являється ємка, попросила води, тобі несуть, а ти така: «А, що в пластиці?» і все відразу впадають в ажіотаж: «Ой вибачте, вибачте, зараз все виправимо...» ну і по наростаючій. ⠀⠀ .⠀⠀ Вобщем настрій не дуже... от я і думаю, чи допоможе мені зараз «образ» .⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀ @darias.photo

Публікація від Даша Чаруша (@charusha)

Дар'я Чаруша показала відверте фото (instagram.com/charusha)

До речі, Дар'я Чаруша до шлюбу з режисером Іллею Найшуллером, з яким вони одружилися в 2010 році, на протязі семи років зустрічалася зі скандальним журналістом і телеведучим Дмитром Дібровим.

Користувачі мережі прийшли в захват від такого "ню" красуні. Вони залишають безліч коментарів під фото.

  • "Ви на цій фотографії нагадуєте Наталі Портман";
  • "Тобі можна бути самою собою!"
  • "Це прекрасно";
  • "Ого, це щось новеньке";
  • "Дар'я, ви неймовірно виглядаєте!"
  • "Дуже збуджує фото!"

До речі, в березні 2007 року Чаруша знялася у відвертій фотосесії для журналу "Maxim".

Зараз актриса активно займається музичною кар'єрою, в 2016 році вона випустила свій дебютний альбом.

Нагадаємо, нещодавно папараці підловили голу американську зірку Пенелопу Крус під час сімейного відпочинку на пляжі.

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