Звезда российского кино возбудила сеть горячим фото

Дарья Чаруша (фото: instagram.com/charusha)

Дарья Чаруша решила войти в образ, полностью обнажившись

Дарья Чаруша, известная российская певица и актриса, взбудоражила поклонников голым фото, которое она выложила на своей странице в Instagram.

Под снимком 38-летняя звезда, написала, что пребывает в не самом веселом настроении и поэтому решила его поднять таким нестандартным способом. Очевидно, актриса расстроилась замечанием от режиссера и решила оригинально ответить.

"Тут мне сказали, что надо быть "в образе" иногда. Очень облегчает жизнь", - написала Чаруша.

Дарья Чаруша показала откровенное фото (instagram.com/charusha)

К слову, Дарья Чаруша до брака с режиссером Ильей Найшуллером, с которым они поженились в 2010 году, на протяжении семи лет встречалась со скандальным журналистом и телеведущим Дмитрием Дибровым.

Пользователи сети пришли в восторг от такого "ню" красотки. Они оставляют множество комментариев под фото.

"Вы на этой фотографии напоминаете Натали Портман";

"Тебе можно быть и самой собой!"

"Это прекрасно";

"Ого, это что-то новенькое";

"Дарья, вы невероятно выглядите!"

"Очень возбуждающее фото!"

К слову, в марте 2007 года Чаруша снялась в откровенной фотосессии для журнала "Maxim".

Сейчас актриса активно занимается музыкальной карьерой, в 2016 году она выпустила свой дебютный альбом.

Напомним, недавно папараци подловили голую американскую звезду Пенелопу Крус во вермя семейного отдыха на пляже.

Ранее мы также писали, что Ани Лорак растрогала поклонников редким семейным фото.