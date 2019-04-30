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Звезда российского кино возбудила сеть горячим фото

STYLERПерсоны    30.04.2019 - 13:46
Звезда российского кино возбудила сеть горячим фото
Дарья Чаруша (фото: instagram.com/charusha)

Дарья Чаруша решила войти в образ, полностью обнажившись

Дарья Чаруша, известная российская певица и актриса, взбудоражила поклонников голым фото, которое она выложила на своей странице в Instagram.

Под снимком 38-летняя звезда, написала, что пребывает в не самом веселом настроении и поэтому решила его поднять таким нестандартным способом. Очевидно, актриса расстроилась замечанием от режиссера и решила оригинально ответить.

"Тут мне сказали, что надо быть "в образе" иногда. Очень облегчает жизнь", - написала Чаруша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀⠀ Тут мне сказали, что надо быть «в образе» иногда. Очень облегчает жизнь. ⠀⠀ .⠀⠀ Типа сидишь на мэйке, какая-нибудь с’емка, попросила воды, тебе несут, а ты такая: «А, что в пластике?» и все сразу впадают в ажиотаж: «Ой простите, простите, сейчас все исправим...» ну и по нарастающей. ⠀⠀ .⠀⠀ Вобщем настроение не очень... вот я и думаю, поможет ли мне сейчас «образ» .⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀ @darias.photo

Публикация от Даша Чаруша (@charusha)

Дарья Чаруша показала откровенное фото (instagram.com/charusha)

К слову, Дарья Чаруша до брака с режиссером Ильей Найшуллером, с которым они поженились в 2010 году, на протяжении семи лет встречалась со скандальным журналистом и телеведущим Дмитрием Дибровым.

Пользователи сети пришли в восторг от такого "ню" красотки. Они оставляют множество комментариев под фото.

  • "Вы на этой фотографии напоминаете Натали Портман";
  • "Тебе можно быть и самой собой!"
  • "Это прекрасно";
  • "Ого, это что-то новенькое";
  • "Дарья, вы невероятно выглядите!"
  • "Очень возбуждающее фото!"

К слову, в марте 2007 года Чаруша снялась в откровенной фотосессии для журнала "Maxim". 

Сейчас актриса активно занимается музыкальной карьерой, в 2016 году она выпустила свой дебютный альбом.

Напомним, недавно папараци подловили голую американскую звезду Пенелопу Крус во вермя семейного отдыха на пляже.

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