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Як знайти житло, роботу та вивчити мову безкоштовно у Франції: цікаві поради

Моделі дали цікаві поради українським біженцям у Франції (колаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні біженці та тимчасові переселенці з України у європейських країнах час від часу зіштовхуються з питанням пошуку житла, або де отримати ту чи іншу допомогу.

Простими лайфхаками щодо житла і вивчення мови, наприклад, у Франції, поділилися учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи" Катя Свинарчук та фіналістка першого сезону "Топ-модель по-українськи" Віка Рогальчук у проєкті "Предметка. Переселенці".

Так, Катя зараз перебуває у Парижі, де вже знайшла роботу та встигла винайняти квартиру за власні кошти.

За її словами, для вимушених переселенців з України у Франції - одні з найкращих умов, допомоги тут багато.

"Коли ти приїжджаєш до Парижа, тобі дають квартиру (не в Парижі, звісно, в передмісті або інших невеликих містах), а також допомагають з продуктами. Тут є спеціальні соціальні магазини, куди ти можеш прийти, обрати необхідні товари й нічого за них не заплатити. Тобто, якщо в тебе немає грошей, забезпечують усім необхідним на перший час. Також мені розповіли, що українцям дуже допомагає церква. Через неї можна знайти безкоштовне житло навіть у центрі Парижа!" - каже модель в ефірі "Нового каналу".

Віка, яка теж зараз живе у Франції, підтвердила слова Каті про допомогу переселенцям з України та розповіла, що для молоді є особливі умови:

"Тут, у Франції, є соціальні центри для молоді до 25 років, де тобі допоможуть із пошуком квартири, навчанням та роботою, з будь-чим! Потрібно лише прийти з документами до такого центру, знайти свого соцпрацівника, і він зробить для тебе все необхідне. Є у Франції також мовні курси для переселенців, варіантів багато! Я навіть знаю історії, коли людям платили по 1200 євро на місяць, якщо вони відвідують такі курси. Це як повноцінна робота", - поділилась дівчина.

Нагадаємо, раніше ми розказували про те, яку роботу пропонують українцям у Польщі, Канаді та Німеччині.

А ще ми писали про те, як відпочити в Хорватії українкам з дітьми.

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Біженці