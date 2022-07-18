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Как найти жилье, работу и выучить язык бесплатно во Франции: интересные советы

Модели дали интересные советы украинским беженцам во Франции (коллаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня беженцы и временные переселенцы из Украины в европейских странах время от времени сталкиваются с вопросом поиска жилья, или где получить ту или иную помощь.

Простыми лайфхаками относительно жилья и изучение языка, например, во Франции, поделились участница третьего сезона "Супермодель по-украински" Катя Свинарчук и финалистка первого сезона "Топ-модель по-украински" Вика Рогальчук в проекте "Предметка. Переселенцы".

Так, Катя сейчас находится в Париже, где уже нашла работу и успела снять квартиру за собственные средства.

По ее словам, для вынужденных переселенцев из Украины во Франции - одни из лучших условий, помощи здесь много.

"Когда ты приезжаешь в Париж, тебе дают квартиру (не в Париже, конечно, в пригороде или других небольших городах), а также помогают с продуктами. Здесь есть специальные социальные магазины, куда ты можешь прийти, выбрать необходимые товары и ничего за них не заплатить. То есть, если у тебя нет денег, обеспечивают всем необходимым на первое время. Также мне рассказали, что украинцам очень помогает церковь. Через нее можно найти бесплатное жилье даже в центре Парижа! "- говорит модель в эфире "Нового канала".

Вика, которая тоже живет во Франции, подтвердила слова Кати о помощи переселенцам из Украины и рассказала, что для молодежи есть особые условия:

"Здесь, во Франции, есть социальные центры для молодежи до 25 лет, где тебе помогут с поиском квартиры, учебой и работой, с чем! Нужно лишь прийти с документами в такой центр, найти своего соцработника, и он сделает для тебя все необходимое. Во Франции также языковые курсы для переселенцев, вариантов много! Я даже знаю истории, когда людям платили по 1200 евро в месяц, если они посещают такие курсы. Это как полноценная работа", - поделилась девушка.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какую работу предлагают украинцам в Польше, Канаде и Германии.

А еще мы писали о том, как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми.

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Беженцы