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Мурашки по шкірі: зірка Голосу країни вразила глядачів

STYLERТелешоу    15.04.2019 - 12:02
Мурашки по шкірі: зірка Голосу країни вразила глядачів
Голос країни 2019 - Оксана Муха виступила з піснею Два кольори (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Оксана Муха виступить у фіналі шоу

Оксана Муха, яка стала першою фіналісткою "Голосу країни-9", відтворила композицію "Два кольори", чим вразила і глядачів, і суддів. Відео виступу можна переглянути на YouTube-каналі "Голос країни".

"Я буду співати пісню, яку співали мої бабуся, дідусь, мама, тато... Її співала Квітка Цісик. Це - моє життя. Це ті відчуття, які я відчувала вдома. Це - запах України", - прокоментувала перед виступом співачка.

Мурашки по шкірі: зірка Голосу країни вразила глядачівСкріншот: (YouTube/Голос країни)

Після виступу виконавиці подякували за проникливе виконання. До речі, користувачі також були вражені талантом Оксани Мухи:

  • Мурашки по шкірі і сльози на очах... дякую, Оксано!
  • Який шикарний голос! Чудово все.
  • Такий приємний і теплий голос! Дуже приємно дивитися на Оксану!
  • Оксаночка - відкриття десятиліття! Так проникливо виконала, зачіпає найглибші струни душі.
  • Гідна перемоги.
  • Оксана показала, як чудово можуть звучати українські пісні і не дала нам всім забути чудові пісні минулого століття.
  • Душа співає разом з Вами!

Відео: YouTube/Голос країни)

Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".

Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".

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