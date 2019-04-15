Мурашки по шкірі: зірка Голосу країни вразила глядачів

Голос країни 2019 - Оксана Муха виступила з піснею Два кольори (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Оксана Муха виступить у фіналі шоу

Оксана Муха, яка стала першою фіналісткою "Голосу країни-9", відтворила композицію "Два кольори", чим вразила і глядачів, і суддів. Відео виступу можна переглянути на YouTube-каналі "Голос країни".

"Я буду співати пісню, яку співали мої бабуся, дідусь, мама, тато... Її співала Квітка Цісик. Це - моє життя. Це ті відчуття, які я відчувала вдома. Це - запах України", - прокоментувала перед виступом співачка.

Скріншот: (YouTube/Голос країни)

Після виступу виконавиці подякували за проникливе виконання. До речі, користувачі також були вражені талантом Оксани Мухи:

Мурашки по шкірі і сльози на очах... дякую, Оксано!

Який шикарний голос! Чудово все.

Такий приємний і теплий голос! Дуже приємно дивитися на Оксану!

Оксаночка - відкриття десятиліття! Так проникливо виконала, зачіпає найглибші струни душі.

Гідна перемоги.

Оксана показала, як чудово можуть звучати українські пісні і не дала нам всім забути чудові пісні минулого століття.

Душа співає разом з Вами!

Відео: YouTube/Голос країни)

Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".

Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".