Мурашки по коже: звезда Голоса країни впечатлила зрителей

Оксана Муха выступит в финале шоу
Оксана Муха, которая стала первой финалисткой "Голоса країни-9", воспроизвела композицию "Два кольори", чем поразила и зрителей, и судей. Видео выступления можно просмотреть на YouTube-канале "Голос країни".
"Я буду петь песню, которую пели мои бабушка, дедушка, мама, папа... Ее пела Квитка Цисык. Это - вся моя жизнь. Это те ощущения, которые я испытывала дома. Это - запах Украины", - прокомментировала перед выступлением певица.
Скриншот: (YouTube/Голос країни)
После выступления исполнительницу поблагодарили за проникновенное исполнение. К слову, пользователи также были поражены талантом Оксаны Мухи:
Видео: (YouTube/Голос країни)
Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".
Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".