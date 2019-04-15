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Мурашки по коже: звезда Голоса країни впечатлила зрителей

STYLERТелешоу    15.04.2019 - 12:02
Мурашки по коже: звезда Голоса країни впечатлила зрителей
Голос країни 2019 - Оксана Муха выступила с песней Два кольори (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Оксана Муха выступит в финале шоу

Оксана Муха, которая стала первой финалисткой "Голоса країни-9", воспроизвела композицию "Два кольори", чем поразила и зрителей, и судей. Видео выступления можно просмотреть на YouTube-канале "Голос країни".

"Я буду петь песню, которую пели мои бабушка, дедушка, мама, папа... Ее пела Квитка Цисык. Это - вся моя жизнь. Это те ощущения, которые я испытывала дома. Это - запах Украины", - прокомментировала перед выступлением певица.

Мурашки по коже: звезда Голоса країни впечатлила зрителейСкриншот: (YouTube/Голос країни)

После выступления исполнительницу поблагодарили за проникновенное исполнение. К слову, пользователи также были поражены талантом Оксаны Мухи:

  • Мурашки по коже и слезы на глазах... спасибо, Оксана!
  • Какой шикарный голос! Прекрасно всё.
  • Такой приятный и теплый голос! Очень приятно смотреть на Оксану!
  • Оксаночка - открытие десятилетия! Так проникновенно исполнила, затрагивает глубокие струны души.
  • Достойна победы.
  • Оксана показала, как отлично могут звучать украинские песни и не дала нам всем забыть замечательные песни прошлого века.
  • Душа поет вместе с Вами!

Видео: (YouTube/Голос країни)

Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".

Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".

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