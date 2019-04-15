Мурашки по коже: звезда Голоса країни впечатлила зрителей

Голос країни 2019 - Оксана Муха выступила с песней Два кольори (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Оксана Муха выступит в финале шоу

Оксана Муха, которая стала первой финалисткой "Голоса країни-9", воспроизвела композицию "Два кольори", чем поразила и зрителей, и судей. Видео выступления можно просмотреть на YouTube-канале "Голос країни".

"Я буду петь песню, которую пели мои бабушка, дедушка, мама, папа... Ее пела Квитка Цисык. Это - вся моя жизнь. Это те ощущения, которые я испытывала дома. Это - запах Украины", - прокомментировала перед выступлением певица.

Скриншот: (YouTube/Голос країни)

После выступления исполнительницу поблагодарили за проникновенное исполнение. К слову, пользователи также были поражены талантом Оксаны Мухи:

Мурашки по коже и слезы на глазах... спасибо, Оксана!

Какой шикарный голос! Прекрасно всё.

Такой приятный и теплый голос! Очень приятно смотреть на Оксану!

Оксаночка - открытие десятилетия! Так проникновенно исполнила, затрагивает глубокие струны души.

Достойна победы.

Оксана показала, как отлично могут звучать украинские песни и не дала нам всем забыть замечательные песни прошлого века.

Душа поет вместе с Вами!

Видео: (YouTube/Голос країни)

Ранее Оксана Муха поразила зрителей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка".

Напомним, что девушка с инвалидностью впечатлила судей и зрителей на "Голосе країни".