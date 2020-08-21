Наташа Влащенко перейшла на "Україна 24": у вересні стартують програми

З 7 вересня в ефірі загальнонаціонального каналу "Україна 24" стартує лінійка відомих програм Наташі Влащенко, і очікується запуск нових проектів. Як розповіла ведуча, вона з командою приєдналася до "Медіа Групи Україна".

"Я переходжу на канал “Україна 24” разом із творчою командою своїх проєктів: ми будемо створювати як програми, що вже відомі глядачеві, так і нові. Мені імпонують амбітні плани з розвитку інформаційного телеканалу “Медіа Групи Україна”. Приєднатися до команди, яка вже довела своє право на лідерство, величезна честь для мене. Осінній інформаційний сезон на “Україні 24” буде яскравим. Не перемикайтеся!" - коментує Наташа Влащенко.

Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак підкреслив, що до команди каналу "Україна 24" приєднується "авторитетна ведуча, журналіст і автор програм".

"Це, безперечно, подія на медіаринку. Ми, як і обіцяли, створюємо команду зірок, якій під силу побудувати канал-лідер інформаційного простору країни. Вже у вересні в ефірі каналу “Україна 24” стартують декілька нових яскравих програм, які зможуть підтвердити та зміцнити імідж телеканалу різноманітних думок. Авторські програми Наташі Влащенко прикрасять прайм нашого ефіру", - поділився він.

Нагадаємо, що Наташа Влащенко - заслужений журналіст України, автор і ведуча програм "Народ проти", "HARD Влащенко". Працювала заступником головного редактора газети "Сьогодні" та головним редактором громадсько-політичного журналу "Публічні люди".

Наташа Влащенко перейшла на "Україна 24" (фото: прес-служба)

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