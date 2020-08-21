Наташа Влащенко перешла на "Украина 24": в сентябре стартуют программы

С 7 сентября в эфире общенационального канала "Украина 24" стартует линейка известных программ Наташи Влащенко, и ожидается запуск ее новых проектов. Как рассказала ведущая, она с командой присоединилась к "Медиа Группе Украина".

"Я перехожу на канал “Украина 24” вместе с творческой командой своих проектов: мы будем создавать как уже полюбившиеся зрителю программы, так и новые. Мне импонируют амбициозные планы по развитию информационного телеканала “Медиа Группы Украина”. Присоединиться к команде, которая уже доказала свое право на лидерство, огромная честь для меня. Осенний информационный сезон на "Украине 24" будет ярким. Не переключайтесь!" - комментирует Наташа Влащенко.

Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак подчеркнул, что к команде канала “Украина 24” присоединяется "авторитетная ведущая, журналист и автор программ".

"Это, действительно, событие на медиарынке. Мы, как и обещали, создаем команду звезд, которой по силам построить канал-лидер информационного пространства страны. Уже в сентябре в эфире канала “Украина 24” стартуют несколько новых ярких программ, которые подтвердят и укрепят наш имидж телеканала разнообразных мнений. Авторские программы Наташи Влащенко украсят прайм нашего эфира", - поделился он.

Напомним, что Наташа Влащенко - заслуженный журналист Украины, автор и ведущая программ "Народ против", "HARD с Влащенко". Работала заместителем главного редактора газеты "Сегодня" и главным редактором общественно-политического журнала "Публичные люди".

Наташа Влащенко перешла на "Украина 24" (фото: пресс-служба)

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