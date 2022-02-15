Такого не робив ніхто! Холостяк 12 кардинально змінить правила і ошелешить учасниць

Зовсім скоро, 4 березня, на каналі СТБ стартує найромантичніше шоу весни – Холостяк 12. На очах у всієї країни свою другу половинку шукатиме 32-річний підприємець Алекс Топольський, який побудував бізнес у США.

Вже в першому випуску глядачів чекають великі сюрпризи - кардинальні рішення самого завидного нареченого країни та нові правила.