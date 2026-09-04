Андре Тан развеял миф о черной одежде: она может добавить вам лишний объем

Действительно ли черный цвет делает вас стройнее

По словам дизайнера, именно черный цвет не способен автоматически сделать человека более стройным. Темные оттенки действительно могут собрать силуэт и сделать его контуры менее заметными, но этого недостаточно для желаемого эффекта.

Если одежда имеет неудачную длину, плохо сидит или, наоборот, придает лишний объем, черный цвет ситуацию не спасет.

"Черный цвет сам по себе не делает вас стройнее. Да, действительно, может чуть-чуть собирать ваш силуэт, делать его контуры менее заметными, но если вещь неправильной длины, если она плохо на вас сидит или прибавляет объема, черный вас не спасет", - объяснил Андре Тан.

Черный оверсайз может сыграть против вас

Дизайнер привел простой пример: черная вещь не всегда скрывает недостатки фигуры. Бесформенная одежда большого размера, даже если она полностью темная, может сделать силуэт более массивным.

В то же время светлая вещь с правильной посадкой способна дать противоположный эффект. Например, светлый жакет с четкой линией плеч может визуально вытянуть фигуру и сделать ее стройнее.

То есть секрет не в том, чтобы одеваться исключительно в черное, а в том, чтобы правильно работать с формой и пропорциями.

Что на самом деле помогает сделать фигуру более стройной

Андре Тан назвал несколько деталей, на которые следует обращать внимание при выборе одежды.

Правильные пропорции

Важно, чтобы верх и низ образа гармонично сочетались между собой. Неудачная длина или неправильное соотношение объемов может визуально изменить силуэт даже в темной одежде.

Вертикальные линии

Они помогают вытянуть фигуру и создать более стройный силуэт. Это могут быть, например, длинные лацканы жакета, вертикальные швы или другие детали, формирующие направление вверх-вниз.

Высокая посадка

Брюки, джинсы или юбки с высокой посадкой могут подчеркнуть талию и зрительно удлинить ноги. Именно поэтому эта деталь остается одним из самых простых инструментов коррекции пропорций.

Правильная длина жакета и юбки

Даже несколько сантиметров могут оказывать влияние на то, как воспринимается фигура. Важно учитывать не только модные тенденции, но и пропорции.

Посадка по фигуре

Вещ должна работать на вас, а не просто иметь модный цвет. Слишком свободная или, наоборот, слишком обтягивающая одежда может создавать нежелательный объем независимо от того, черная она или светлая.

Стоит ли отказываться от черного

Конечно, черный не нужно вычеркивать из гардероба. Он остается универсальным цветом, который легко сочетать с другими оттенками и стилями.

Но если главная цель - выглядеть стройнее, одного цвета недостаточно. Гораздо важнее подобрать правильный крой, длину и посадку.

"Поэтому перестаньте прятаться в черном с головы до ног только потому, что хотите случайно выглядеть стройнее. Такого не будет. Не цвет делает фигуру, ее делает правильный крой", - подчеркнул Андре Тан.

Так что в следующий раз, когда захочется автоматически выбрать черный образ "для стройности", стоит сначала посмотреть на силуэт вещи. Иногда правильно подобранный светлый жакет или другая одежда с четким кроем сделает для фигуры гораздо больше, чем черный бесформенный комплект.