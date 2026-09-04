Андре Тан розвіяв міф про чорний одяг: він може додати вам зайвого об'єму

Чи справді чорний колір робить вас стрункішими

За словами дизайнера, саме чорний колір не здатен автоматично зробити людину стрункішою. Темні відтінки справді можуть трохи зібрати силует і зробити його контури менш помітними, але цього недостатньо для бажаного ефекту.

Якщо одяг має невдалу довжину, погано сидить або, навпаки, додає зайвого об'єму, чорний колір ситуацію не врятує.

"Чорний колір сам по собі не робить вас стрункішими. Так, справді, може трохи збирати ваш силует, робити його контури менш помітними, але якщо річ неправильної довжини, якщо вона погано на вас сидить або додає об'єму, чорний вас не врятує", - пояснив Андре Тан.

Чорний оверсайз може зіграти проти вас

Дизайнер навів простий приклад: чорна річ не завжди приховує недоліки фігури. Безформний одяг великого розміру, навіть якщо він повністю темний, може зробити силует масивнішим.

Водночас світла річ із правильною посадкою здатна дати протилежний ефект. Наприклад, світлий жакет із чіткою лінією плечей може візуально витягнути фігуру та зробити її стрункішою.

Тобто секрет не в тому, щоб одягатися виключно в чорне, а в тому, щоб правильно працювати з формою та пропорціями.

Що насправді допомагає зробити фігуру стрункішою

Андре Тан назвав кілька деталей, на які варто звертати увагу під час вибору одягу.

Правильні пропорції

Важливо, щоб верх і низ образу гармонійно поєднувалися між собою. Невдала довжина або неправильне співвідношення об'ємів може візуально змінити силует навіть у темному одязі.

Вертикальні лінії

Вони допомагають витягнути фігуру та створити більш стрункий силует. Це можуть бути, наприклад, довгі лацкани жакета, вертикальні шви або інші деталі, які формують напрямок угору-вниз.

Висока посадка

Штани, джинси чи спідниці з високою посадкою можуть підкреслити талію та візуально подовжити ноги. Саме тому ця деталь залишається одним із найпростіших інструментів для корекції пропорцій.

Правильна довжина жакета та спідниці

Навіть кілька сантиметрів можуть впливати на те, як сприймається фігура. Важливо враховувати не лише модні тенденції, а й власні пропорції.

Посадка по фігурі

Річ має працювати на вас, а не просто мати модний колір. Надто вільний або, навпаки, занадто обтислий одяг може створювати небажаний об'єм незалежно від того, чорний він чи світлий.

Чи варто відмовлятися від чорного

Звичайно, чорний не потрібно викреслювати з гардероба. Він залишається універсальним кольором, який легко поєднувати з іншими відтінками та стилями.

Але якщо головна мета - виглядати стрункіше, одного кольору недостатньо. Значно важливіше підібрати правильний крій, довжину та посадку.

"Тому перестаньте ховатися в чорному з голови до ніг тільки тому, що хочете випадково виглядати стрункішими. Такого не буде. Не колір робить фігуру, її робить правильний крій", - наголосив Андре Тан.

Тож наступного разу, коли захочеться автоматично обрати чорний образ "для стрункості", варто спочатку подивитися на силует речі. Іноді правильно підібраний світлий жакет або інший одяг із чітким кроєм зробить для фігури значно більше, ніж безформний чорний комплект.