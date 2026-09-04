Где смотреть новую "Фабрику зірок" и чем удивить первый кастинг: главные подробности

Что покажут в первом выпуске "Фабрики зірок"

Первый эпизод кастинга уже вышел на SWEET.TV и YouTube. Его можно будет просмотреть в любое удобное время.

В выпуске зрители впервые увидят кандидатов, претендующих на место в проекте, их выступления и реакции команды.

Одним из участников стал военнослужащий ВСУ и инди-поп исполнитель Виталий Зеленый с позывным "Хаки". На кастинг он пришел, чтобы вернуться к музыке, по которой, по его словам, успел сильно соскучиться.

Оказалось, что об участии в "Фабрике зірок" Виталий мечтал еще задолго до объявления нового сезона.

"Еще за несколько лет до анонса запуска "Фабрики зірок" на SWEET.TV, я общался с друзьями и постоянно им говорил, как я хочу попасть на "Фабрику зірок", как я хочу выступать, учиться. Надо ловить свой шанс сейчас и увидим, как оно будет", - рассказал он.

Теперь участие в кастинге стало для военного возможностью снова выйти на сцену.

"Я пришел сюда, потому что очень соскучился по музыке и очень не хочу потерять музыканта в себе", - признался Виталий.

Где смотреть "Фабрику зірок" (фото: пресс-служба)

Кто поразил Алана Бадоева

Уже в первый кастинг одна из участниц привлекла особое внимание Бадоева. Ее имя пока не раскрывают, однако режиссер отметил ее индивидуальность.

"В ней нет ничего старого, она полностью новая генерация, может, именно такого человека я ищу на "Фабрике", - сказал Бадоев.

Станет ли участница одной из будущих фабриканток, станет известно в первом эпизоде.

Еще одна кандидатка настолько понравилась команде, что руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк предложил сделать для нее исключение.

"Она настолько классна, что, друзья, хотел вам сказать, а давайте сделаем исключение и скажем ей уже, что она прошла", - заявил он.

Впрочем правила кастинга остаются одинаковыми для всех: участникам необходимо пройти определенные этапы отбора.

Какие еще моменты покажут на кастинге

В первом выпуске покажут не только выступления, но и эмоции кандидатов до и после встречи с командой.

Один из участников, которому довелось выступать первым, признался, что испытывал большую ответственность.

"Сегодня у нас первый день кастинга, и я выступаю первым. Для меня это очень большая ответственность и очень большая честь. Я буду стараться максимально выложиться для того, чтобы в глазах судей быть достойным принять участие в этом проекте", - рассказал он.

Для других кандидатов общение с командой, напротив, помогло справиться с волнением.

По словам Завадюка, первый эпизод также получил одобрительную оценку формата Star Academy.

"Форматчик Star Academy отметил, насколько круто и современно выглядит проект, и сказал, что гордится нашей работой в Украине даже во время войны", - рассказал Завадюк.

12-го участника "Фабрики зірок" выберут зрители

По результатам кастингов профессиональная команда выберет 11 фабрикантов. А вот имя 12-го участника будет зависеть от зрителей.

После первой серии откроется голосование за нескольких кандидатов, не прошедших дальше. В то же время впереди еще второй эпизод кастинга, после которого зрители смогут окончательно определиться со своим фаворитом.

Отдать голос можно будет только раз, подтвердив его символической 1 гривной. SWEET.TV прибавит к каждому такому голосу еще 9 гривен.

Таким образом, 10 гривен с каждого зачисленного голоса направят в поддержку Superhumans Center, в частности, на работу отделения, где украинцам помогают восстанавливать слух.

Когда начнутся большие эфиры "Фабрики зірок"

Первые два выпуска нового сезона посвящены кастингам. А с 18 сентября начнутся большие эфиры с выступлениями фабрикантов, сценическими постановками, костюмами и декорациями.