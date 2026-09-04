Де дивитись нову "Фабрику зірок" та чим здивує перший кастинг: головні подробиці

Що покажуть у першому випуску "Фабрики зірок"

Перший епізод кастингу вже вийшов на SWEET.TV та YouTube. Його можна буде переглянути у будь-який зручний час.

У випуску глядачі вперше побачать кандидатів, які претендують на місце у проєкті, їхні виступи та реакції команди.

Одним з учасників став військовослужбовець ЗСУ та інді-поп виконавець Віталій Зелений із позивним "Хакі". На кастинг він прийшов, щоб повернутися до музики, за якою, за його словами, встиг сильно скучити.

Виявилося, що про участь у "Фабриці зірок" Віталій мріяв ще задовго до оголошення нового сезону.

"Ще за декілька років до анонсу запуску "Фабрики зірок" на SWEET.TV, я спілкувався із друзями і постійно їм казав, як я хочу потрапити на "Фабрику зірок", як я хочу виступати, навчатись. Треба ловити свій шанс зараз і побачимо, як воно буде", - розповів він.

Тепер участь у кастингу стала для військового можливістю знову вийти на сцену.

"Я прийшов сюди, бо дуже скучив за музикою і дуже не хочу втратити музиканта в собі", - зізнався Віталій.

Де дивитися "Фабрику зірок" (фото: пресслужба)

Хто вразив Алана Бадоєва

Уже під час першого кастингу одна з учасниць привернула особливу увагу Бадоєва. Її ім’я поки не розкривають, проте режисер відзначив її індивідуальність.

"В ній немає нічого старого, вона повністю нова генерація, може саме таку людину я шукаю на "Фабриці", - сказав Бадоєв.

Чи стане учасниця однією з майбутніх фабриканток, стане відомо у першому епізоді.

Ще одна кандидатка настільки сподобалася команді, що керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк запропонував зробити для неї виняток.

"Вона настільки класна, що, друзі, хотів вам сказати, а давайте зробимо виняток і скажемо їй вже, що вона пройшла", - заявив він.

Утім, правила кастингу залишаються однаковими для всіх: учасникам необхідно пройти визначені етапи відбору.

Які ще моменти покажуть на кастингу

У першому випуску покажуть не лише виступи, а й емоції кандидатів до та після зустрічі з командою.

Один з учасників, якому випало виступати першим, зізнався, що відчував велику відповідальність.

"Сьогодні у нас перший день кастингу, і я виступаю першим. Для мене це дуже велика відповідальність і дуже велика честь. Я буду старатися максимально викластися для того, щоб в очах суддів бути достойним того, щоб взяти участь у цьому проєкті", - розповів він.

Для інших кандидатів спілкування з командою, навпаки, допомогло впоратися з хвилюванням.

За словами Завадюка, перший епізод також отримав схвальну оцінку форматника Star Academy.

"Форматник Star Academy відзначив, наскільки круто та сучасно виглядає проєкт, і сказав, що пишається нашою роботою в Україні навіть під час війни", - розповів Завадюк.

12-го учасника "Фабрики зірок" виберуть глядачі

За результатами кастингів професійна команда обере 11 фабрикантів. А от ім’я 12-го учасника залежатиме від глядачів.

Після першої серії відкриється голосування за кількох кандидатів, які не пройшли далі. Водночас попереду ще другий епізод кастингу, після якого глядачі зможуть остаточно визначитися зі своїм фаворитом.

Віддати голос можна буде лише один раз, підтвердивши його символічною 1 гривнею. SWEET.TV додасть до кожного такого голосу ще 9 гривень.

Таким чином, 10 гривень із кожного зарахованого голосу спрямують на підтримку Superhumans Center, зокрема на роботу відділення, де українцям допомагають відновлювати слух.

Коли розпочнуться великі ефіри "Фабрики зірок"

Перші два випуски нового сезону присвячені кастингам. А вже з 18 вересня розпочнуться великі ефіри з виступами фабрикантів, сценічними постановками, костюмами та декораціями.