Второе имя на фронте: как украинские военные выбирают позывные и что они значат

Кто дает военным позывные

Часто позывной военному дают побратимы: на базовой подготовке или уже во время службы в подразделении. На выбор влияет то, как человек себя проявил.

"Проще всего сократить фамилию: например, главного сержанта 28-й бригады Максима Паламарчука называют Паламар. Часто позывной подсказывают черта характера или внешность: хитрому могут дать Лис, самому старшему - Дед или Батя", - пояснила Гурневич.

Основой могут стать школьное прозвище, название родного города или села, профессия или увлечения.

Для самих военных позывной может иметь личное значение. Гурневич приводит пример Александра с позывным Кремень, героя статьи "Обереги українських воїнів" в путеводителе "Витоки". По его словам, в этом имени он слышит стойкость и внутреннюю силу.

От козацких прозвищ до повстанческих псевдо

Среди запорожских козаков были распространены прозвища, которые со временем могли стать родовыми фамилиями. Смена имени была частью вхождения в военное сообщество.

В среде ОУН и УПА псевдо, прежде всего, использовали для конспирации.

"Когда следователи знали только псевдо, под удар меньше попадали побратимы и родные", - отмечает Гурневич.

По ее словам, с 2014 года в добровольческих батальонах использование позывных было связано, в частности, с необходимостью скрывать личность в радиоэфире.

Какие истории стоят за именами

Иногда поводом для нового имени становился конкретный поступок. Так, связной Михаил Олейник получил псевдо Ветер, потому что через 15 минут донес до станицы зашифрованную записку.

Другие выбирали позывные самостоятельно, в том числе под впечатлением от прочитанного. Анна Иваницкая стала Мотрей после чтения книги из читальни "Просвіти".

Такие примеры показывают разные способы появления имен в военной среде: от сокращенной фамилии или отличительной черты до личного выбора или истории, которую запомнили другие.

"Каждая традиция когда-то имела свое начало. Так и сейчас многие обычаи рождаются на наших глазах. Это практики, которые военные создают сегодня, передают дальше и наполняют собственным видением", - говорит Гурневич.

Что известно про "Путівник мілітарними традиціями"

"Путівник мілітарними традиціями" - бесплатное цифровое издание, которое создали проекты "Гальт" и "Витоки". Оно рассказывает об истории украинского воинства и современной военной культуре: повседневность, символику, позывные, ритуалы, ветеранский опыт и чествование погибших.

Над путеводителем работало 30 экспертов, среди которых историки, этнографы, антропологи и люди с военным опытом. Около 30 современных подразделений ВСУ поделились своими традициями и объяснили их значение. Партнерами издания стали "Локальна історія", милитаристское общество D3 TEAM и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Авторы планируют дополнять путеводитель: в конце есть форма, по которой можно рассказать о традициях, не попавших в первую версию. Отдельно "Гальт" и "Витоки" подготовили практический советчик по внедрению традиций в современных военных подразделениях.