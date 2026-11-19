Джинсовая юбка на пуговицах и с накладными карманами

Первой в списке стилиста оказалась джинсовая юбка с вертикальным рядом пуговиц. По словам Яны Марковской, такая модель уже утратила актуальность, особенно если имеет накладные карманы спереди.

Именно эти детали могут визуально придавать объема в зоне бедер и делать силуэт более массивным. Поэтому при выборе джинсовой юбки лучше обращать внимание на лаконичную модель без лишнего декора и больших накладных элементов.

Приталенная джинсовая куртка красного цвета

Красный цвет остается эффектным акцентом в гардеробе, однако важно правильно выбирать фасон вещей. Стилист предостерегает от коротких и слишком приталенных джинсовых курток, даже если они выполнены в актуальном оттенке.

По ее мнению, такие модели быстро теряют актуальность и могут стать неудачной покупкой уже через несколько месяцев. Яна советует выбирать куртки свободного кроя, которые легче сочетать с разной одеждой и носить в течение нескольких сезонов.

Приталенный жилет с лацканами и поясом

Еще одна вещь, к которой стилист советует присмотреться более критично, - приталенный жилет с лацканами и поясом. Несмотря на то, что он может казаться элегантным, такие модели ограничивают возможности стилизации.

Если ищете жилет на теплый сезон, лучше выбрать расслабленный фасон без лацканов и дополнительного пояса. Его можно носить как самостоятельный топ или сочетать с пиджаком, создавая многослойные образы.

Обжатые блузы с рюшами

Романтические рюши могут быть интересным элементом гардероба, однако в сочетании со слишком обтягивающим и коротким кроем они не всегда выглядят современными.

Яна Марковская отмечает, что такие блузы имеют специфический ретрохарактер и требуют особого подхода к стилизации. Без соответствующих винтажных аксессуаров и продуманных сочетаний образ может выглядеть устаревшим.

Поэтому вместо обтягивающих моделей с множеством декоративных деталей лучше выбирать блузы с более свободным силуэтом и умеренным декором.

Майки на маленьких пуговицах

На первый взгляд, майка с рядом маленьких пуговиц кажется универсальной базовой вещью. Однако стилист считает, что на практике с ней могут возникнуть трудности.

Причина - тонкая ткань и мелкие декоративные элементы, по которым такую модель непросто вписать в повседневный гардероб. Вместо универсальной основы для образов можно получить вещь, которая потребует сложных стилистических решений.

Поэтому при покупке базовых маек лучше обращать внимание на качество материала, простой крой и отсутствие лишнего декора.

Короткие шорты со стрелками

Отдельно Яна Марковская выделила короткие шорты со стрелками, выполненные из костюмной ткани. По ее мнению, такая длина не слишком практична для городских образов, а сама модель имеет ограниченные возможности использования.

Стилист объясняет, что на пляже костюмная ткань будет выглядеть некстати, поэтому найти подходящее применение таким шортам непросто. В результате покупка рискует стать еще одной вещью, которая будет просто занимать место в шкафу.

Рубашка с широким воротником

Отдельное внимание стилист уделила рубашке с кубинским воротником, назвав ее коварной моделью, которая может визуально прибавлять возраст.

Речь идет о рубашках с широким раскидистым воротником и рукавами примерно до локтя. По словам Марковской, такое сочетание деталей часто создает неудачный силуэт и вместо желаемой элегантности может напоминать устаревший стиль прошлых десятилетий.

Поэтому при выборе рубашки следует внимательно оценивать не только цвет и ткань, но и форму воротника, длину рукавов и общие пропорции изделия.