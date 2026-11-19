Джинсова спідниця на ґудзиках та з накладними кишенями

Першою у списку стилістки опинилася джинсова спідниця з вертикальним рядом ґудзиків. За словами Яни Марковської, така модель уже втратила актуальність, особливо якщо має накладні кишені спереду.

Саме ці деталі можуть візуально додавати об’єму в зоні стегон і робити силует масивнішим. Тому під час вибору джинсової спідниці краще звертати увагу на лаконічні моделі без зайвого декору та великих накладних елементів.

Приталена джинсова куртка червоного кольору

Червоний колір залишається ефектним акцентом у гардеробі, однак важливо правильно обирати фасон речей. Стилістка застерігає від коротких і надто приталених джинсових курток, навіть якщо вони виконані в актуальному відтінку.

На її думку, такі моделі швидко втрачають актуальність і можуть стати невдалою покупкою вже за кілька місяців. Натомість Яна радить обирати куртки вільного крою, які легше поєднувати з різним одягом і носити протягом кількох сезонів.

Приталений жилет з лацканами та поясом

Ще одна річ, до якої стилістка радить придивитися критичніше, - приталений жилет з лацканами та поясом. Попри те, що він може здаватися елегантним, такі моделі суттєво обмежують можливості стилізації.

Якщо шукаєте жилет на теплий сезон, краще віддати перевагу розслабленому фасону без лацканів і додаткового пояса. Його можна носити як самостійний топ або поєднувати з піджаком, створюючи багатошарові образи.

Обтислі блузи з рюшами

Романтичні рюші можуть бути цікавим елементом гардероба, проте в поєднанні з надто обтислим і коротким кроєм вони не завжди мають сучасний вигляд.

Яна Марковська зазначає, що такі блузи мають специфічний ретрохарактер і потребують особливого підходу до стилізації. Без відповідних вінтажних аксесуарів та продуманих поєднань образ може виглядати застарілим.

Тому замість обтислих моделей із великою кількістю декоративних деталей краще обирати блузи з більш вільним силуетом і помірним декором.

Майки на дрібних ґудзиках

На перший погляд, майка з рядом маленьких ґудзиків здається універсальною базовою річчю. Однак стилістка вважає, що на практиці з нею можуть виникнути труднощі.

Причина - тонка тканина та дрібні декоративні елементи, через які таку модель непросто вписати в повсякденний гардероб. Замість універсальної основи для образів можна отримати річ, яка потребуватиме складних стилістичних рішень.

Тому під час купівлі базових майок краще звертати увагу на якість матеріалу, простий крій і відсутність зайвого декору.

Короткі шорти зі стрілками

Окремо Яна Марковська виділила короткі шорти зі стрілками, виконані з костюмної тканини. На її думку, така довжина не надто практична для міських образів, а сама модель має обмежені можливості використання.

Стилістка пояснює, що на пляжі костюмна тканина також виглядатиме недоречно, тому знайти відповідне застосування таким шортам непросто. У результаті покупка ризикує стати ще однією річчю, яка просто займатиме місце в шафі.

Сорочка з широким коміром

Окрему увагу стилістка приділила сорочці з кубинським коміром, назвавши її підступною моделлю, яка може візуально додавати віку.

Йдеться про сорочки з широким розлогим коміром і рукавами приблизно до ліктя. За словами Яни Марковської, таке поєднання деталей часто створює невдалий силует і замість бажаної елегантності може нагадувати застарілий стиль минулих десятиліть.

Тому під час вибору сорочки варто уважно оцінювати не лише колір і тканину, а й форму коміра, довжину рукавів та загальні пропорції виробу.