Как носить узкие штаны: стилистка Елена Шевченко показала удачные сочетания для скинни, прямых моделей и лосин

Как носить скинни: делайте ставку на удлиненный и объемный верх

Обжатые джинсы скинные рекомендуется сочетать с вещами, придающими образу объема и уравновешивающим силуэт. По рекомендации специалистки, верх может быть удлиненным и свободным. Как вариант - выбирайте просторный свитер, рубашку или удлиненный жакет.

Еще один вариант - объемный удлиненный верх. Он создает интересную игру пропорций и не делает образ слишком обжатым. Также Шевченко предлагает заправлять объемные вещи в штаны. Благодаря такому приему вы сможете определить линию талии и сохранить при этом непринужденность образа.

Как правильно носить скинни (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Отдельно следует обратить внимание на обувь. Для скинни стилистка рекомендует грубые сапоги. Массивная подошва и выразительный силуэт обуви придают образу характера и контрастируют с узкими штанинами.

Прямые брюки: четыре варианта верха и несколько видов обуви

Прямой крой дает больше свободы в экспериментах с верхней одеждой. Как отмечает Елена, такие штаны можно совмещать как с объемными, так и с более близкими вещами.

Первый вариант - объемный верх, заправленный в штаны. Это может быть свитер или рубашка, которые помогут подчеркнуть талию и сделать силуэт более выразительным.

Второй - свободный верх, длина которого достигает тазовых косточек. Он не перегружает образ и хорошо сочетается с прямой линией брюк.

Третий вариант - объемный, но прилегающий к фигуре верх. Он позволяет сочетать комфортный свободный крой с более очерченным силуэтом.

Как правильно носить прямые штаны (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Также стилистка советует носить прямые штаны со свободным верхом на выпуск. Это непринужденное сочетание повседневных образов.

Выбор обуви здесь тоже достаточно широк:

Ботильоны с узким голенищем - их можно спрятать под штанинами, чтобы создать цельный силуэт.

- их можно спрятать под штанинами, чтобы создать цельный силуэт. Кроссовки - подойдут для комфортных повседневных комплектов.

- подойдут для комфортных повседневных комплектов. Низкая теплая обувь - еще один вариант для прохладной погоды, когда важны удобство и практичность.

С чем носить лосины: удлиненный верх или игра на контрасте

Лосины отличаются от других моделей тем, что плотно облегают ноги, поэтому особенно важно продумать верхнюю часть образа. Стилистка предлагает сразу несколько сочетаний, которые помогут разнообразить привычный гардероб.

Первый вариант - удлиненный прилегающий верх. Это может быть туника, длинный трикотажный джемпер или другая вещь, мягко повторяющая линии фигуры, но закрывающая бедра.

Второй - свободный удлиненный верх. Объемный свитер, просторная рубашка или удлиненный свитшот создадут расслабленный силуэт и придадут образу непринужденности.

Третий вариант - короткий прилегающий или объемный верх. Здесь можно поиграть с пропорциями: выбрать короткий топ, свитер или другую вещь, открывающую линию талии или заканчивающуюся выше бедер.

Как правильно носить лосины (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Что касается обуви, то специалистка советует обратить внимание на два варианта.

Первый - низкая свободная обувь, которая не облегает лодыжку.

Второй - высокие сапоги, которые можно сочетать с лосинами, создавая цельный комплект.

Учитывая все вышеприведенные советы, вам удастся хорошо соединить даже похожие по силуэту узкие модели брюк. Важно учитывать не только фасон, но и то, как сочетаются между собой объем вещей, длина верха и обуви.