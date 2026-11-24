Главный церковный праздник 24 ноября

Сегодня по новому церковному календарю верующие чествуют святую великомученицу Екатерину Александрийскую. До перехода украинских церквей на новый календарь этот праздник приходился на 7 декабря.

По церковным преданиям, Екатерина родилась в богатой семье в египетской Александрии в конце 3 века. Девушка получила прекрасное образование, изучала философию и отличалась незаурядным умом.

Приняв христианство, Екатерина открыто защищала свою веру даже в период преследования христиан. В церковной традиции она стала символом мудрости, образованности и духовной стойкости.

В Украине свято особенно уважали незамужние девушки, которые обращались к ней с молитвами о счастливом браке и семейном благополучии.

Также 24 ноября, по Православной церкви Украины , чтят память преподобного Меркурия Черниговского, посвятившего жизнь монашескому служению.

Народные традиции и приметы 24 ноября

В народном календаре Екатерины называли праздником девичьей судьбы. Он был одним из самых интересных в зимнем цикле, ведь именно в этот период молодежь начинала собираться на традиционные вечерницы.

Как отмечают на историческом портале Этнография , одним из самых распространенных обычаев было гадание на вишневой веточке. Девушки ставили ее в воду и ждали, расцветет ли она к Рождеству или Новому году. Если на ветке появлялись цветы, это воспринимали как предвестие быстрого замужества.

На вечернице девушки готовили постные блюда, в частности кашу и борщ, пели и символически призывали свою судьбу.

Не забывали наши предки и наблюдать погоду. С этим днем связывали следующие народные приметы:

ясная и солнечная погода - к морозной зиме,

туман или оттепель - к длительному потеплению,

много ярких звезд на небе - к щедрому урожаю грибов в следующем году,

снегопад - к снежной зиме.

Что нельзя делать 24 ноября

В народной традиции с днем святой Екатерины связывали несколько предостережений:

не ссориться с близкими и не злословить,

не отказывать в помощи нуждающимся,

не устраивать громких застолий,

не заниматься рукоделием и тяжелой домашней работой без надобности.

Следует помнить, что запреты на шитье, уборку и другие бытовые дела относятся к народным верованиям и не являются обязательными церковными правилами.

Кроме того, 24 ноября продолжается Рождественский пост, поэтому придерживающиеся его верующие уделяют особое внимание молитве, добрым делам и духовной жизни.

Кто празднует День ангела 24 ноября

По новому церковному календарю сегодня свои именины отмечают Екатерина и Меркурий.

Международные и всемирные праздники 24 ноября

Всемирный день сросшихся близнецов. Международную дату основала Организация Объединенных Наций в 2024 году. Ее цель - повысить осведомленность о потребностях сросшихся близнецов, защите их прав и доступности медицинской помощи.

День эволюции. Именно 24 ноября 1859 года опубликовали знаменитую работу Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Она стала одной из важнейших научных книг в истории биологии и изменила представление человечества о развитии живой природы.

Также сегодня завершается Всемирная неделя осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам, которая ежегодно длится с 18 по 24 ноября.

Среди менее известных неофициальных праздников этого дня: