Главный церковный праздник 29 ноября

По новому церковному календарю сегодня православные и греко-католики чтят память мучеников Парамона и Филумена.

По церковным преданиям Парамон жил в 3 веке, во времена правления римского императора Деция. Он открыто выступал против преследования христиан, за что сам пострадал.

Филумен был торговцем хлебом в Анкире (современной Анкаре) и остался предан христианской вере, несмотря на преследование.

Также в этот день вспоминают преподобного Нектария Киево-Печерского.

Андреевские вечерницы: традиции украинцев

Хотя сам праздник Андрея Первозванного приходится на 30 ноября, традиционные вечерницы в основном устраивали накануне.

Как отмечают на образовательном портале "СловОпис" Университета Гринченка, Андреевские вечерницы были особой возможностью для молодежи отдохнуть после тяжелых рабочих будней. Девушки и ребята заранее договаривались о месте празднования, готовили угощение, устраивали игры, танцы и традиционные гадания.

Главным символом вечерниц была калита - круглый обрядовый корж с отверстием посередине, напоминавший солнце. Его выпекали девушки, после чего устраивали традиционную игру с мальчишками.

Особое место занимали и гадания на будущую судьбу. Девушки считали колья забора, прислушивались к разговорам прохожих и пытались угадать имя будущего мужа.

Первое воскресенье Адвента

В 2026 году именно 29 ноября римо-католики и представители многих протестантских церквей начинают Адвент - период духовной подготовки к Рождеству.

Одним из известнейших его символов является венок из хвойных веток с четырьмя свечами. Еженедельно зажигают еще одну свечу, символически отсчитывая время до Рождества.

С Адвентом также связана традиция специальных календарей с 24 окошками. Сегодня за ними могут скрываться сладости, маленькие подарки, пожелания или задания на каждый день декабря.

Что нельзя делать 29 ноября

У православных и греко-католиков продолжается Рождественский пост. В этот период церковь рекомендует уделять больше внимания молитве, милосердию и духовной жизни.

В частности, следует избегать ссор, оскорблений, злословий и излишеств. Отдельных церковных запретов на уборку, стирку или приготовление пищи в этот день нет.

Кто празднует День ангела 29 ноября

По новому церковному календарю сегодня с именинами можно поздравить Парамона, Филумена, Акакия и Нектария.

А вот владельцы имени Андрей будут отмечать свои именины уже 30 ноября.

Международные и всемирные праздники 29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом. Официальная памятная дата ООН, начатая в 1977 году. Именно 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по разделу подмандатной Палестины.

День электронных поздравлений. Неофициальный праздник, популярный в США, напоминающий о возможности поддерживать связь с близкими независимо от расстояния. Оно посвящено электронным открыткам, видеопоздравлениям и сообщениям, которые с развитием интернета стали альтернативой традиционным бумажным открыткам.