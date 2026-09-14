Не спешите покупать обычный свитер: вот что будет в моде осенью 2026

Свитер с высокой горловиной на пуговицах

Один из главных трендов сезона - свитеры и гольфы с высокой горловиной, которую можно застегивать на пуговицы. Такая модель сочетает в себе черты классического свитера и кардигана и выглядит несколько необычно.

Блогерша отмечает, что подобные модели можно найти как у люксовых брендов, так и в более доступных магазинах.

Можно выбрать плотную теплую модель для холодной погоды или более тонкий вариант, который удобно носить под жакет, кожаную куртку или тренч.

Свитер с V-образным вырезом

В сезоне осень-зима 2026 года снова актуальными становятся свитера с V-образным вырезом. По ее словам, такой фасон визуально вытягивает шею, хотя сам тренд ей не очень нравится.

Чтобы образ выглядел интереснее, она рекомендует использовать многослойность. Под свитер можно надеть майку, футболку или лонгслив, оставив их заметными в зоне выреза.

Свитер на молнии

Еще один заметный тренд - свитеры на молнии. Популярность таким моделям, по словам блогерши, прибавил показ Chanel.

Впрочем, покупать дизайнерскую версию не обязательно. Подобные свитера появились у Massimo Dutti, а также у Gucci.

Блогерша также показала свитер на молнии от украинского бренда, который есть в ее гардеробе уже несколько лет. Так что найти актуальную модель можно в разных ценовых категориях.

Трикотажные футболки - универсальная база

Не все тренды этого сезона требуют смелых экспериментов. Трикотажные футболки разных цветов остаются универсальной базой.

Можно выбрать модели с высокой горловиной или без нее. Особенно уместны они будут в начале осени, когда температура еще не опустилась достаточно низко для очень теплой одежды.

Трикотажные топы без рукавов

Еще одна базовая вещь, на которую стоит обратить внимание - трикотажные топы без рукавов.

Они могут иметь глубокую проем или более закрытый крой. Такие топы легко сочетать с рубашками, жакетами, куртками и другими вещами, создавая многослойные образы.

Свитер с декоративными манжетами

После показа Prada актуальной стала стилизация, когда под свитер надевают рубашку, а ее манжеты остаются поверх рукавов.

Блогер признается, что ей такой способ не очень удобен, ведь рубашка под свитером может создавать дискомфорт. Однако модные бренды уже нашли решение - свитеры с пришитыми манжетами.

Такой вариант сочетает эффект многослойности и практичности. А если тратить большие суммы на дизайнерскую модель не хочется, блогерша советует использовать манжеты от старой рубашки и пришить их к базовому свитеру.

Свитера с декоративным орнаментом

Ближе к зиме особенно актуальны становятся свитера с декоративными орнаментами в верхней части.

Этот тренд подойдет не всем, но если декоративные детали соответствуют вашему стилю, на такие свитера тоже стоит обратить внимание.