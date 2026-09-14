Не поспішайте купувати звичайний светр: ось що буде в моді восени 2026

Светр з високою горловиною на ґудзиках

Один із головних трендів сезону - светри та гольфи з високою горловиною, яку можна застібати на ґудзики. Така модель поєднує в собі риси класичного светра та кардигана й виглядає дещо незвично.

Блогерка зазначає, що подібні моделі можна знайти як у люксових брендів, так і в доступніших магазинах.

Можна обрати щільну теплу модель для холодної погоди або тонший варіант, який зручно носити під жакет, шкіряну куртку чи тренч.

Светр з V-подібним вирізом

У сезоні осінь-зима 2026 знову актуальними стають светри з V-подібним вирізом. За її словами, такий фасон візуально витягує шию, хоча сам тренд їй не надто подобається.

Щоб образ виглядав цікавіше, вона радить використовувати багатошаровість. Під светр можна вдягнути майку, футболку або лонгслів, залишивши їх помітними у зоні вирізу.

Светр на блискавці

Ще один помітний тренд - светри на блискавці. Популярність таким моделям, за словами блогерки, додав показ Chanel.

Втім, купувати дизайнерську версію необов'язково. Схожі светри з'явилися у Massimo Dutti, а також у Gucci.

Блогерка також показала светр на блискавці від українського бренду, який є в її гардеробі вже кілька років. Тож знайти актуальну модель можна в різних цінових категоріях.

Трикотажні футболки - універсальна база

Не всі тренди цього сезону вимагають сміливих експериментів. Трикотажні футболки різних кольорів залишаються універсальною базою.

Можна вибрати моделі з високою горловиною або без неї. Особливо доречними вони будуть на початку осені, коли температура ще не опустилася достатньо низько для дуже теплого одягу.

Трикотажні топи без рукавів

Ще одна базова річ, на яку варто звернути увагу, - трикотажні топи без рукавів.

Вони можуть мати глибоку пройму або більш закритий крій. Такі топи легко поєднувати з сорочками, жакетами, куртками та іншими речами, створюючи багатошарові образи.

Светр із декоративними манжетами

Після показу Prada актуальною стала стилізація, коли під светр вдягають сорочку, а її манжети залишаються поверх рукавів.

Блогерка зізнається, що їй такий спосіб не дуже зручний, адже сорочка під светром може створювати дискомфорт. Однак модні бренди вже знайшли рішення - светри з пришитими манжетами.

Такий варіант поєднує ефект багатошаровості та практичність. А якщо витрачати великі суми на дизайнерську модель не хочеться, блогерка радить використати манжети від старої сорочки та пришити їх до базового светра.

Светри з декоративним орнаментом

Ближче до зими особливо актуальними стають светри з декоративними орнаментами у верхній частині.

Цей тренд підійде не всім, але якщо декоративні деталі відповідають вашому стилю, на такі светри теж варто звернути увагу.