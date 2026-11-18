Иван Фролов станет четвертым судьей

В судейском составе в суперфинале присоединится основатель украинского бренда FROLOV Иван Фролов. Причем в этот раз дизайнер будет не только оценивать выступления, но и лично примет участие в создании сценических образов участников.

Вместе со стилистической командой шоу он решил обратиться в архивы собственного бренда. Для каждого финалиста подберут наряды, которые будут соответствовать его характеру и сценическому стилю.

По словам Фролова, он хочет по-новому показать знакомые образы, ранее уже являвшиеся частью истории бренда.

"Для меня это своеобразное путешествие по истории бренда сквозь призму нового поколения талантов. Возможность увидеть знакомые образы в совершенно новом контексте, с другими характерами и энергией, вызывает особые ощущения. Думаю, это будет немного сентиментально, иногда щемяще, но чрезвычайно интересно. И для меня самого это своеобразное творческое приключение, результат которого с нетерпением жду увидеть во время финального эфира", - поделился дизайнер.

Иван Фролов станет четвертым судьей в суперфинале "Фабрики зірок" (фото: пресс-служба)

Что Фролов ожидает от финалистов

Несмотря на то, что участники уже прошли долгий путь на проекте, поблажек от нового судьи ждать не стоит.

Фролов понимает, сколь мало времени фабриканты имеют на подготовку, однако убежден, что каждый должен продемонстрировать максимум своих возможностей.

"Хочется, чтобы каждый не просто вышел на сцену, а доказал, что достоин своего места в финальной пятерке. Для меня именно способность превзойти себя и продемонстрировать максимум своих возможностей станет показателем настоящей победы независимо от результатов голосования", - поделился ожиданиями Иван Фролов.

Дизайнер будет оценивать не только вокальные возможности. Для него важно, насколько уверенно артист чувствует себя на сцене, подходит ли ему костюм и как сочетаются музыка, хореография и общая подача.

Последнее выступление фабрикантов Фролов сравнил с защитой диплома, ведь теперь участникам нужно показать, чему они научились за время проекта.

"Для меня финал "Фабрики зірок" на SWEET.TV - это своеобразная защита дипломного проекта, где важно не только продемонстрировать все, чему ты научился, но и доказать, что умеешь этим пользоваться" - сказал Фролов.

Финалисты "Фабрики зірок" виступят в нарядах от FROLOV (фото: пресс-служба)

Какие звезды выступят на "Фабриці зірок"

В финальном шоу участники разделят сцену с известными украинскими исполнителями. Звездные дуэты готовят вместе с TAYANNA, DANTES, ТУЧА, Liza Bibikova и Машей Кондратенко.

Еще одним гостем станет Стас Шуринс, победивший в 2009 году в третьем сезоне украинской "Фабрики зірок". Теперь артист снова появится на проекте, хотя раньше говорил, что отказывался от участия.

Стас Шуринс появится в суперфинале "Фабрики зірок" (фото: пресс-служба)

Собственный музыкальный номер готовит продюсер шоу M1SHKA. В этот раз он выступит вместе с Deli Kate.

Найдется место и для рождественской атмосферы. Организаторы анонсировали праздничный Christmas Special, в котором примут участие "фабриканты" и музыкальные наставники LAUD и TAYANNA.

Музыкальные коучи LAUD и TAYANNA (фото: пресс-служба)

Кто будет бороться за победу

За время участия в шоу "фабриканты" успели поработать с наставниками, записать свои композиции и выступить рядом с известными артистами. Теперь предстоит последний этап, который определит, кто получит звание победителя.

За главную награду сразятся DYKYI, NEBOKRAI, NANA SOLIS, POVIN и дуэт LIYAA & LESAN. Каждый представит сольный номер в специально подобранном образе от команды Ивана Фролова.

Финалисты "Фабрики зірок" (фото: пресс-служба)

Окончательный результат будет зависеть от голосования. Именно поддержка аудитории определит, кто победит в обновленной "Фабрике зірок".

Почему Шуринс не хотел возвращаться на обновленную "Фабрику"

Ранее Стас Шуринс рассказывал , что организаторы обновленной "Фабрики зірок" неоднократно приглашали его вернуться на сцену проекта. Певцу предлагали помощь с приездом и всеми организационными вопросами, однако он каждый раз отказывался.

Причина заключалась не в конфликте с командой шоу. По словам артиста, после распада его музыкального коллектива, он остался без музыкантов, с которыми раньше выступал, а выходить на большую сцену без полноценной подготовки не хотел.

Организаторы даже предлагали Шуринсу исполнить на украинском один из его известных хитов "Не сходи с ума". Однако такой вариант певца не устраивал. Он считал, что возвращение победителя третьего сезона должно быть особым событием, а не просто исполнением старой песни.

"Если приезжать и выступать, то это должно быть хорошо, красиво. Я сам не сделаю шоу. Это будет странно. Это не будет возвращением победителя. Это будет просто какой-то мальчик вышел - и кто он, участник?" - сказал артист.

Теперь, несмотря на предыдущие отказы, Шуринс все же появится на обновленной "Фабриці зірок". Впрочем, организаторы пока не уточняют, выступит ли он с музыкальным номером или присоединится к шоу в другом формате.