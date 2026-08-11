Прочитать до сентября: 5 книг, на которые стоит найти время этим летом

После выхода "Одиссеи" Кристофера Нолана интерес к античным мифам только усилился, а современные писатели все чаще предлагают взглянуть на знакомые истории под новым углом. Именно такова "Тінь Персея" Клер Гейвуд - это роман, в котором легендарный герой больше не стоит в центре повествования.

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Слово получают Даная, Медуза и Андромеда - женщины, чьи судьбы определили миф, но которых классическая традиция почти не замечала. Автор отказывается от богов и чудес в пользу психологической достоверности, показывая, как пророчества, страх и стремление власти влияют на жизнь обычных людей. Британская писательница уже обрела популярность благодаря роману "Доньки Спарти", а "Тінь Персея" еще раз доказывает, что античные сюжеты могут звучать удивительно современно.

Что будет, если шесть человек после болезненных разводов договорятся немного испортить жизнь чужим бывшим? Именно с этой идеи начинается психологический триллер "Клуб Отелло", очень быстро превращающийся в историю о манипуляциях, недоверии и убийствах. Еще до украинского издания роман привлек внимание Paramount+, где его экранизируют в формате сериала "Клуб помсти".

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Пеннингтон мастерски сочетает напряжение с черным юмором, заставляя читателя постоянно менять подозреваемых и сомневаться в мотивах каждого героя. Это дебютный роман автора, но он уже громко заявил о себе как о писателе, умеющем превратить обычную жизненную ситуацию в увлекательный триллер.

Уже само название этой книги интригует настолько, что пройти мимо нее почти невозможно. Главная героиня снова и снова придумывает разные истории о собственном отце, смешивая правду, фантазию, память и боль так, что разграничить их становится невозможно.

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Вера Курико создает роман, в котором магический реализм, автобиографические мотивы, репортажная точность и тонкий юмор неожиданно складываются в целостную историю об одиночестве, взрослении и жизни во время войны. Это книга, которая не предлагает простых ответов и не опасается оставлять читателя с вопросами. Поэтому роман стал одной из самых заметных украинских литературных новинок года и уже успел вызвать оживленные обсуждения среди читателей и критиков.

Название этой книги звучит как вызов, и именно в этом ее главная идея. Поэт и военнослужащий Артур Дронь честно говорит о том, что опыт современной русско-украинской войны уже нельзя объяснить текстами классиков ХХ века. Его эссе объединяют личные воспоминания, размышления о литературе, памяти, потерях, ответственности и того, как общество привыкло говорить о героях.

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Автор не романтизирует войну и не создает красивых образов - наоборот, он показывает людей, которые боятся, ошибаются, скучают по дому и продолжают бороться. Это книга, которая помогает лучше понять не только воюющих сегодня, но и то, как война меняет украинскую культуру и наше представление о самих себе.

Журналистку, блогершу и интервьюерку Эмму Антонюк хорошо знают тысячи украинцев, а ее художественный дебют стал одной из самых ожидаемых книг года. В центре романа - взрослеющая девушка в семье, где телевизор определяет, что считать правдой, а любовь нужно постоянно заслужить. Впоследствии она сама попадает в мир новостей, прямых эфиров, профессиональных компромиссов и закулисья украинского телевидения.

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Автор пишет об этом опыте с самоиронией, острым юмором и знанием деталей, ведь много лет работала в медиа. В результате получился роман, который одновременно смешит, болит и показывает, что за красивой телевизионной картинкой почти всегда стоит гораздо более сложная история.