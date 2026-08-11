Прочитать до сентября: 5 книг, на которые стоит найти время этим летом
Лето всегда заканчивается быстрее, чем мы успеваем прочитать все, что откладывали "на отпуск". Впереди еще несколько недель долгих вечеров, поездок и выходных, когда можно наконец-то погрузиться в великую историю без спешки.
Styler вместе с национальной книжной платформой Yakaboo собрал пять книг, которые в этом году стали заметными новинками и темами для обсуждения: от античного ретеллинга и психологического триллера до честного разговора о войне и романе, открывающего закулисье украинского телевидения.
"Тінь Персея", Клер Гейвуд
После выхода "Одиссеи" Кристофера Нолана интерес к античным мифам только усилился, а современные писатели все чаще предлагают взглянуть на знакомые истории под новым углом. Именно такова "Тінь Персея" Клер Гейвуд - это роман, в котором легендарный герой больше не стоит в центре повествования.
Обложка книги
Слово получают Даная, Медуза и Андромеда - женщины, чьи судьбы определили миф, но которых классическая традиция почти не замечала. Автор отказывается от богов и чудес в пользу психологической достоверности, показывая, как пророчества, страх и стремление власти влияют на жизнь обычных людей. Британская писательница уже обрела популярность благодаря роману "Доньки Спарти", а "Тінь Персея" еще раз доказывает, что античные сюжеты могут звучать удивительно современно.
"Клуб Отелло", Дж. Д. Пеннингтон
Что будет, если шесть человек после болезненных разводов договорятся немного испортить жизнь чужим бывшим? Именно с этой идеи начинается психологический триллер "Клуб Отелло", очень быстро превращающийся в историю о манипуляциях, недоверии и убийствах. Еще до украинского издания роман привлек внимание Paramount+, где его экранизируют в формате сериала "Клуб помсти".
Обложка книги
Пеннингтон мастерски сочетает напряжение с черным юмором, заставляя читателя постоянно менять подозреваемых и сомневаться в мотивах каждого героя. Это дебютный роман автора, но он уже громко заявил о себе как о писателе, умеющем превратить обычную жизненную ситуацию в увлекательный триллер.
"Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька", Вера Курико
Уже само название этой книги интригует настолько, что пройти мимо нее почти невозможно. Главная героиня снова и снова придумывает разные истории о собственном отце, смешивая правду, фантазию, память и боль так, что разграничить их становится невозможно.
Обложка книги
Вера Курико создает роман, в котором магический реализм, автобиографические мотивы, репортажная точность и тонкий юмор неожиданно складываются в целостную историю об одиночестве, взрослении и жизни во время войны. Это книга, которая не предлагает простых ответов и не опасается оставлять читателя с вопросами. Поэтому роман стал одной из самых заметных украинских литературных новинок года и уже успел вызвать оживленные обсуждения среди читателей и критиков.
"Гемінґвей нічого не знає", Артур Дронь
Название этой книги звучит как вызов, и именно в этом ее главная идея. Поэт и военнослужащий Артур Дронь честно говорит о том, что опыт современной русско-украинской войны уже нельзя объяснить текстами классиков ХХ века. Его эссе объединяют личные воспоминания, размышления о литературе, памяти, потерях, ответственности и того, как общество привыкло говорить о героях.
Обложка книги
Автор не романтизирует войну и не создает красивых образов - наоборот, он показывает людей, которые боятся, ошибаются, скучают по дому и продолжают бороться. Это книга, которая помогает лучше понять не только воюющих сегодня, но и то, как война меняет украинскую культуру и наше представление о самих себе.
"До побачення, телебачення!", Эмма Антонюк
Журналистку, блогершу и интервьюерку Эмму Антонюк хорошо знают тысячи украинцев, а ее художественный дебют стал одной из самых ожидаемых книг года. В центре романа - взрослеющая девушка в семье, где телевизор определяет, что считать правдой, а любовь нужно постоянно заслужить. Впоследствии она сама попадает в мир новостей, прямых эфиров, профессиональных компромиссов и закулисья украинского телевидения.
Обложка книги
Автор пишет об этом опыте с самоиронией, острым юмором и знанием деталей, ведь много лет работала в медиа. В результате получился роман, который одновременно смешит, болит и показывает, что за красивой телевизионной картинкой почти всегда стоит гораздо более сложная история.
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