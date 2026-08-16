Вещи из бабушкиного шкафа снова в моде: что стоит достать этой осенью
Еще недавно одежда из гардероба мамы или бабушки казалась пережитком прошлого. Однако мода циклична, и этой осенью дизайнеры снова обращаются к ретроэстетике. Поэтому прежде чем покупать новые вещи, стоит проверить старые шкафы - там может найтись немало актуального.
Styler расскажет, какие вещи из прошлых десятилетий снова стали модными и как "вписать" их в современный образ.
Кардиганы
Старый вязаный кардиган с пуговицами может стать отличным основанием осеннего образа. Его можно носить с джинсами, широкими брюками или поверх простой футболки или рубашки.
Особенно будут удачно выглядеть модели в спокойных природных оттенках - коричневом, оливковом, кремовом или бордовом.
Твидовый жакет
Если среди старых вещей есть твидовый пиджак или жакет в клетку, не спешите его откладывать. Этой осенью такие фактуры снова актуальны.
Чтобы вещь не выглядела слишком ретро, сочетайте ее с максимально простыми вещами. К примеру, наденьте жакет с джинсами, базовой футболкой и кроссовками.
Шелковый платок
Небольшой платок с винтажным принтом также может получить вторую жизнь. Ее можно завязать на шее, вплести в волосы или прикрепить к ручке сумки.
Это простой способ обновить обычный образ без покупки новой одежды.
Брошь
Украшение, которое когда-то носили на пальто или жакете, сегодня снова может стать стильным акцентом. Причем чем интереснее и необычнее винтажная брошь, тем лучше.
Попытайтесь прикрепить ее к лацкана жакета, свитера или шарфа.
Юбка меди
Длинную юбку из маминого или бабушкиного гардероба тоже не стоит списывать со счетов. Осенью ее легко соединить с объемным свитером, кожаной курткой или грубыми ботинками.
Так старомодная на первый взгляд вещь получит совсем другое звучание.
Большая кожаная сумка
Если на антресолях хранится вместительная кожаная сумка, самое время ее достать. Большие модели снова становятся популярными, а винтажный вид только придает им характер.
Главное правило - не одевать все это "ретро" сразу. Достаточно одной вещи, которую следует уравновесить современной базой. Само сочетание старого и нового поможет сделать образ актуальным, а не похожим на костюм из прошлого.
Напомним, как раньше мы объясняли, какие вещи в гардеробе способны раскрыть ваш дурной вкус.