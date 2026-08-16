rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Тренди Речі з бабусиної шафи знову в моді: що варто дістати цієї осені
Тренди 16 серпня 2026, 14:03

Речі з бабусиної шафи знову в моді: що варто дістати цієї осені

Деякі забуті речі повертаються в моду вже зараз
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Модні образи підкреслять вашу індивідуальність (фото: magnific.com)
Поділитися:

Ще недавно одяг із гардероба мами чи бабусі здавався пережитком минулого. Однак мода циклічна, і цієї осені дизайнери знову звертаються до ретроестетики. Тому перш ніж купувати нові речі, варто перевірити старі шафи - там може знайтися чимало актуального.

Styler розповість, які речі з минулих десятиліть знову стали модними та як "вписати" їх у сучасний образ.

Кардигани

Старий в'язаний кардиган із гудзиками може стати чудовою основою осіннього образу. Його можна носити з джинсами, широкими брюками або поверх простої футболки чи сорочки.

Особливо вдало виглядатимуть моделі у спокійних природних відтінках - коричневому, оливковому, кремовому чи бордовому.

Твідовий жакет

Якщо серед старих речей є твідовий піджак або жакет у клітинку, не поспішайте його відкладати. Цієї осені такі фактури знову актуальні.

Цікавий жакет у "бабусиному" стилі стане родзинкою образу (фото: magnific.com)

Щоб річ не виглядала надто ретро, поєднуйте її з максимально простими сучасними речами. Наприклад, надягніть жакет із джинсами, базовою футболкою та кросівками.

Шовкова хустка

Невелика хустка з вінтажним принтом також може отримати друге життя. Її можна зав'язати на шиї, вплести у волосся або прикріпити до ручки сумки.

Це простий спосіб оновити звичайний образ без покупки нового одягу.

Брошка

Прикраса, яку колись носили на пальті чи жакеті, сьогодні знову може стати стильним акцентом. Причому чим цікавіша та незвичніша вінтажна брошка, тим краще.

Спробуйте прикріпити її до лацкана жакета, светра або шарфа.

Спідниця міді

Довгу спідницю з маминого чи бабусиного гардероба теж не варто списувати з рахунків. Восени її легко поєднати з об'ємним светром, шкіряною курткою або грубими черевиками.

Чудове поєднання "міді" зі "шкірянкою" (фото: magnific.com)

Так старомодна на перший погляд річ отримає зовсім інше звучання.

Велика шкіряна сумка

Якщо на антресолях зберігається містка шкіряна сумка, саме час її дістати. Великі моделі знову стають популярними, а вінтажний вигляд лише додає їм характеру.

Головне правило - не вдягати все це "ретро" одразу. Достатньо однієї старовинної речі, яку варто врівноважити сучасною базою. Саме поєднання старого й нового допоможе зробити образ актуальним, а не схожим на костюм із минулого.

Модні тренди Тренди
Читайте також Коли копати картоплю у серпні: найбільш сприятливі дні за місячним календарем 16 серпня 2026, 13:07 Зрада для них - найстрашніший сценарій: які знаки Зодіаку бояться її найбільше 16 серпня 2026, 12:00 Кабачки, які захочеться їсти щодня: простий рецепт із пікантним соусом 16 серпня 2026, 11:12 Помилка ціною у весь врожай: 4 інгредієнти, які зіпсують ваші закрутки на зиму 16 серпня 2026, 10:19 Менше речей - більше образів: 5 знахідок для осіннього гардеробу 16 серпня 2026, 09:10
Більше цікавого
Тренди Море "після апокаліпсиса": як зараз насправді виглядає відпочинок у Затоці 16 серпня 2026, 08:36
Корисне Порошок тут ні до чого: ось чому речі неприємно пахнуть після прання 16 серпня 2026, 08:08
Смачно Млинці з горішками та згущеним молоком: швидкий солодкий рецепт до Горіхового Спасу 16 серпня 2026, 07:24
Гороскопи Таро-гороскоп на 16 серпня: кому обіцяють удачу, а кому радять пригальмувати 16 серпня 2026, 06:02
Гороскопи Час діяти, а не чекати: які знаки Зодіаку отримають усе й одразу до кінця цього тижня 15 серпня 2026, 20:02