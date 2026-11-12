Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл и другие актеры "Секса в большом городе": карьера после культового сериала

Сара Джессика Паркер - Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер остается самой узнаваемой звездой франшизы. В 2026 году актрисе исполнился 61 год. Она до сих пор привлекает внимание публики своими модными образами и участием в крупных культурных событиях.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" (скриншот)

После завершения оригинального сериала Паркер не ограничивается ролью Кэрри Брэдшоу. Она снималась в кино, работала на телевидении и в театре, а также развивала собственные бизнес-проекты. Среди них - обувной бренд SJP Collection, парфюмерная линейка и издательское направление SJP Lit.

В 2021 году актриса вернулась к знакомому образу в сериале "И просто так...", где также выступила исполнительной продюсершей. Проект завершился после трех сезонов в августе 2025 года.

Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так..." (скриншот)

В 2026 году Паркер сосредоточилась на новых проектах. В частности, она вернется к съемкам продления рождественской комедии "Семья напрокат" (The Family Stone), а также снова сыграет ведьму Сару Сандерсон в третьей части "Фокус-покус". Кроме того, актриса продолжает работать в издательской сфере и развивать собственные бизнес-направления.

Сара Джессика Паркер с Бетт Миллер и Кэти Неджими в фильме "Фокус-покус 2" (скриншот)

Ким Кэтролл - Саманта Джонс

Ким Кэтролл, сыгравшая яркую Саманту Джонс, в августе 2026 отпраздновала 70-летие. Актриса и сегодня остается узнаваемой благодаря элегантному стилю и эффектным появлениям на светских мероприятиях.

Ким Кэтролл в сериале "Секс в большом городе" (скриншот)

После "Секса в большом городе" Кэтролл продолжала работать в кино, на телевидении и в театре. Среди ее заметных проектов - сериалы "Чувственная кожа" (Sensitive Skin), "Расскажи мне историю" (Tell Me a Story) и обновленная версия "Близкие друзья" (Queer as Folk).

Ким Кэтролл в сериале "Близкие друзья" (скриншот)

В отличие от коллег, актриса не стала постоянной участницей продолжения "И просто так...". В 2023 году она ненадолго вернулась к образу Саманты в одном из эпизодов второго сезона. Однако в дальнейшем решила не присоединяться к основному актерскому составу.

Ким Кэтролл в сериале "И просто так..." (скриншот)

Изменения произошли и в личной жизни Кэтролл. В декабре 2025 года она вышла замуж за звукорежиссера Рассела Томаса, с которым встречалась почти десять лет. Церемония прошла в Лондоне в небольшом кругу близких людей.

В 2026 году актриса вернулась к работе на радио, в том числе присоединилась к драме BBC Radio 4 Central Intelligence. Также она рассказывала о двух новых проектах, которые находятся в разработке.

Синтия Никсон - Миранда Хоббс

Синтия Никсон, которой в 2026 году исполнилось 60 лет, по завершении "Секса в большом городе" построила разноплановую карьеру. Она не ограничилась комедийными ролями и показала себя как драматическая актриса.

Синтия Никсон в сериале "Секс в большом городе" (скриншот)

Одним из самых заметных ее проектов последних лет стал исторический сериал HBO "Позолоченный век" (The Gilded Age), где играет Аду Брук. Также Никсон продолжает работать в театре, где получила немало профессиональных наград.

Кроме актерства Синтия известна общественной деятельностью. В 2018 году она баллотировалась на должность губернатора штата Нью-Йорк, но проиграла праймериз демократов действующему в то время губернатору Эндрю Куомо.

Синтия Никсон в сериале "Позолоченный век" (скриншот)

В личной жизни актриса жената на активистке Кристин Маринони. Пара воспитывает сына Макса. Также у Никсон есть двое детей от предыдущих отношений.

В продолжении "И просто так..." она снова сыграла Миранду Хоббс. После завершения сериала актриса продолжила работу над другими телевизионными и театральными проектами.

Синтия Никсон в сериале "И просто так..." (скриншот)

Кристин Дэвис - Шарлотта Йорк

Кристин Дэвис, исполнительница роли Шарлотты Йорк, в 2026 году исполнился 61 год. После успеха "Секса в большом городе" актриса продолжала сниматься в кино и на телевидении, хотя именно этот сериал остается самой известной работой в ее карьере.

Кристин Дэвис в сериале "Секс в большом городе" (скриншот)

Она вернулась к роли Шарлотты в обоих полнометражных фильмах по мотивам шоу, а затем и в "И просто так...". В продолжении героиня предстала уже взрослой женщиной, объединяющей семейную жизнь, воспитание детей и собственные профессиональные интересы.

Кристин Дэвис в сериале "И просто так..." (скриншот)

После завершения сериала Дэвис не спешила прощаться со своей героиней. В собственном подкасте "Are You a Charlotte?" она обсуждает историю шоу, персонажей и закулисные подробности работы над ним.

В октябре 2026 года актриса также говорила о возможном возвращении франшизы. Она призналась, что ей сложно поверить, будто история этих героинь больше никогда не будет продолжена. В то же время, официального анонса нового проекта пока нет.

Вне работы Дэвис воспитывает двоих усыновленных детей и занимается благотворительностью. В частности, она поддерживает инициативы по защите слонов.