Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл та інші актори "Сексу і міста": кар'єра після культового серіалу

Сара Джессіка Паркер - Керрі Бредшоу

Сара Джессіка Паркер залишається найбільш впізнаваною зіркою франшизи. У 2026 році акторці виповнився 61 рік. Вона й досі привертає увагу публіки своїми модними образами та участю у великих культурних подіях.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "Секс і місто" (скриншот)

Після завершення оригінального серіалу Паркер не обмежується роллю Керрі Бредшоу. Вона знімалася в кіно, працювала на телебаченні й у театрі, а також розвивала власні бізнес-проекти. Серед них - взуттєвий бренд SJP Collection, парфумерна лінійка та видавничий напрям SJP Lit.

У 2021 році акторка повернулася до знайомого образу в серіалі "І просто так...", де також виступила виконавчою продюсеркою. Проект завершився після трьох сезонів у серпні 2025 року.

Сара Джессіка Паркер у серіалі "І просто так..." (скриншот)

У 2026 році Паркер зосередилася на нових проектах. Зокрема, вона повернеться до зйомок продовження різдвяної комедії "Родина напрокат" (The Family Stone), а також знову зіграє відьму Сару Сандерсон у третій частині "Фокус-покус". Крім того, акторка продовжує працювати у видавничій сфері та розвивати власні бізнес-напрями.

Сара Джессіка Паркер з Бетт Міллер та Кеті Неджімі у фільмі "Фокус-покус 2" (скриншот)

Кім Кетролл - Саманта Джонс

Кім Кетролл, яка зіграла яскраву Саманту Джонс, у серпні 2026 року відсвяткувала 70-річчя. Акторка й сьогодні залишається впізнаваною завдяки елегантному стилю та ефектним появам на світських заходах.

Кім Кетролл у серіалі "Секс і місто" (скриншот)

Після "Сексу і міста" Кетролл продовжувала працювати в кіно, на телебаченні й у театрі. Серед її помітних проектів - серіали "Чуттєва шкіра" (Sensitive Skin), "Розкажи мені історію" (Tell Me a Story) та оновлена версія "Близькі друзі" (Queer as Folk).

Кім Кетролл у серіалі "Близькі друзі" (скриншот)

На відміну від колег, акторка не стала постійною учасницею продовження "І просто так...". У 2023 році вона ненадовго повернулася до образу Саманти в одному з епізодів другого сезону. Однак надалі вирішила не приєднуватися до основного акторського складу.

Кім Кетролл у серіалі "І просто так..." (скриншот)

Зміни відбулися й в особистому житті Кетролл. У грудні 2025 року вона вийшла заміж за звукорежисера Рассела Томаса, з яким зустрічалася майже десять років. Церемонія відбулася в Лондоні в невеликому колі близьких людей.

У 2026 році акторка повернулася до роботи на радіо, зокрема долучилася до драми BBC Radio 4 Central Intelligence. Також вона розповідала про два нові проекти, які перебувають у розробці.

Синтія Ніксон - Міранда Гоббс

Синтія Ніксон, якій у 2026 році виповнилося 60 років, після завершення "Сексу і міста" побудувала різнопланову кар'єру. Вона не обмежилася комедійними ролями й продемонструвала себе як драматична акторка.

Синтія Ніксон у серіалі "Секс і місто" (скриншот)

Одним із найпомітніших її проєктів останніх років став історичний серіал HBO "Позолочене століття" (The Gilded Age), де вона грає Аду Брук. Також Ніксон продовжує працювати в театрі, де здобула чимало професійних відзнак.

Крім акторства, Синтія відома громадською діяльністю. У 2018 році вона балотувалася на посаду губернатора штату Нью-Йорк, але програла праймеріз демократів чинному на той час губернатору Ендрю Куомо.

Синтія Ніксон у серіалі "Позолочене століття" (скриншот)

В особистому житті акторка одружена з активісткою Крістін Маріноні. Пара виховує сина Макса. Також у Ніксон є двоє дітей від попередніх стосунків.

У продовженні "І просто так..." вона знову зіграла Міранду Гоббс. Після завершення серіалу акторка продовжила працювати над іншими телевізійними та театральними проектами.

Синтія Ніксон у серіалі "І просто так..." (скриншот)

Крістін Девіс - Шарлотта Йорк

Крістін Девіс, виконавиці ролі Шарлотти Йорк, у 2026 році виповнився 61 рік. Після успіху "Сексу і міста" акторка продовжувала зніматися в кіно й на телебаченні, хоча саме цей серіал залишається найвідомішою роботою в її кар'єрі.

Крістін Девіс у серіалі "Секс і місто" (скриншот)

Вона повернулася до ролі Шарлотти в обох повнометражних фільмах за мотивами шоу, а згодом і в "І просто так...". У продовженні героїня постала вже дорослою жінкою, яка поєднує сімейне життя, виховання дітей і власні професійні інтереси.

Крістін Девіс у серіалі "І просто так..." (скриншот)

Після завершення серіалу Девіс не поспішила прощатися зі своєю героїнею. У власному подкасті "Are You a Charlotte?" вона обговорює історію шоу, персонажів і закулісні подробиці роботи над ним.

У жовтні 2026 року акторка також говорила про можливе повернення франшизи. Вона зізналася, що їй складно повірити, ніби історія цих героїнь більше ніколи не матиме продовження. Водночас офіційного анонсу нового проєкту поки немає.

Поза роботою Девіс виховує двох усиновлених дітей і займається благодійністю. Зокрема, вона підтримує ініціативи із захисту слонів.