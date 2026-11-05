Шеннен Догерти, Алисса Милано и Холли Мари Комбс: что стало со звездами сериала "Все женщины - ведьмы"

Шеннен Догерти

Шеннен Догерти сыграла Прю Холливелл - старшую из трех сестер, обладающую способностью перемещать предметы силой мысли. Ее героиня была одной из центральных в первых трех сезонах, однако после третьего сезона актриса покинула проект, а персонаж погиб по сюжету.

На тот момент Догерти уже была известна благодаря роли Бренды Уолш в подростковой драме "Район Беверли-Гиллз". После выхода из "Все женщины - ведьмы" она продолжила сниматься в кино и на телевидении, в том числе появилась в сериале North Shore.

Шеннен Догерти в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

В 2008 году актриса вернулась к образу Бренды Уолш в спин-офе "90210". Позже она снова встретилась с бывшими коллегами в проекте BH90210 (2019), где участники оригинального актерского состава сыграли художественно переосмысленные версии самих себя.

Шеннен Догерти в сериале "Район Беверли-Хиллз" (скриншот)

В последние годы Догерти также работала над подкастом Let's Be Clear. В нем она рассказывала о карьере, отношениях с коллегами, опыте работы в Голливуде и жизни во время лечения онкологического заболевания.

Шеннен Догерти в фильме "Опасное место" (скриншот)

13 июля 2024 года Шеннен Догерти скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком молочной железы. Ее смерть стала большой утратой для поклонников актрисы и обоих культовых сериалов, в которых она сыграла главные роли.

Холли Мари Комбс

Холли Мари Комбс воплотила Пайпер Холливелл - сестру, которая сначала могла останавливать время, а впоследствии научилась вызывать взрывы. Ее персонаж прошел через все восемь сезонов, а сама актриса стала одной из самых узнаваемых звезд шоу.

Холли Мари Комбс в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

До этого у Комбс уже был успешный телевизионный опыт. В частности, она снималась в драме Picket Fences, за работу в которой получила признание критиков.

После завершения "Все женщины - ведьмы" актриса не спешила возвращаться к ролям ведьм. В 2010 году она присоединилась к сериалу "Милые обманщицы" (Pretty Little Liars), где сыграла Эллу Монтгомери - мать Арии. В этом проекте Комбс работала до 2017 года.

Голли Мари Комбс в сериале "Милые обманщицы" (скриншот)

Однако в последние годы ее деятельность все больше связана именно с историей культового фэнтези. Вместе с Брайаном Краузе и Дрю Фуллером она ведет подкаст The House of Halliwell, в котором актеры просматривают старые эпизоды, делятся закулисными историями и обсуждают работу над сериалом.

В августе 2026 года Комбс рассказала, что фактически отошла от актерской профессии. В интервью для собственного подкаста она объяснила, что последние предложения не вызывали у нее желания возвращаться на съемочную площадку. На ее решение также оказали влияние возрастные ограничения и сужение выбора интересных ролей для женщин в киноиндустрии.

В то же время актриса не поставила окончательную точку в карьере и не исключила возможность возвращения к съемкам в будущем.

Алисса Милано

Алисса Милано сыграла Фиби - младшую из сестер Холливелл, обладающую способностью видеть будущее. К участию в фэнтези актриса уже была звездой телевидения благодаря ситкому "Кто здесь босс?" (Who's the Boss?) и сериала "Район Мелроуз" (Melrose Place).

Алисса Милано в сериале "Все женщины – ведьмы" (скриншот)

После завершения "Все женщины - ведьмы" Милано продолжила работать на телевидении. Она получила роль в комедии "Меня зовут Эрл" (My Name Is Earl), впоследствии сыграла одну из главных героинь сериала "Любовники" (Mistresses), а также появилась в комедийном проекте Netflix Wet "Hot American Summer: Ten Years Later".

Алисса Милано в сериале "Любовники" (скриншот)

Отдельным направлением ее деятельности стало продюсирование. Милано работала над фильмами "Вызывающая" (Brazen, 2022) и "Who Are You People" (2023), в которых также исполнила главные роли.

Алисса Милано в фильме "Who Are You People" (скриншот)

Широкое внимание к общественной деятельности актрисы привлекло движение #MeToo. В 2017 году она призвала женщин рассказывать об опыте сексуальных притязаний, что помогло распространить движение в социальных сетях. Важно, что его основала активистка Таран Берк еще в 2006 году.

В 2025 году Милано появилась в сериале "Элсбет" (Elsbeth), а в январе 2026-го представила документальный проект Balance: A Perimenopause Journey, посвященный теме перименопаузы и женского здоровья.

Роуз Макгавен

Роуз Макгавен присоединилась к сериалу в четвертом сезоне, после того как Шеннен Догерти покинула проект. Она сыграла Пейдж Мэттьюс - сводную сестру Холливелл, которая помогла восстановить Силу троих.

Роуз Макгавен в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

До "Все женщины - ведьмы" Макговен уже успела заявить о себе в кино. Одной из самых известных ее ранних работ стала роль Тейтум Райли в ужастике "Крик" (Scream, 1996). Также она сыграла главную героиню в фильме "Королева выпускного" (Jawbreaker, 1999).

Роуз Макгавен в фильме "Крик" (скриншот)

После завершения сериала актриса продолжила работу в кино. В 2007 году она появилась сразу в двух заметных проектах: "Планета страха" (Planet Terror) Роберта Родригеса и "Доказательство смерти" (Death Proof) Квентина Тарантино.

Роуз Макгавен в фильме "Доказательство смерти" (скриншот)

Однако впоследствии ее профессиональный путь существенно изменился. Макговен стала одной из самых громких представительниц движения #MeToo, публично рассказав о сексуальном насилии со стороны продюсера Гарви Вайнштейна. В 2018 году она выпустила мемуары Brave, описавшие свой опыт работы в Голливуде.

Актриса также попробовала себя в режиссуре. Ее короткометражный фильм Dawn вышел в 2014 году и был представлен на кинофестивалях.

В последние годы Макговен фактически отошла от традиционной голливудской карьеры. В 2020 году она переехала в Мексику, а в 2025-м рассказывала о новой жизни за пределами США.

Роуз Макгавен сейчас (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Впрочем, осенью 2026 года актриса снова оказалась в центре развлекательных новостей: 28 октября она появилась как приглашенная судья седьмого сезона шоу The Boulet Brothers Dragula.

Брайан Краузе

Брайан Краузе сыграл Лео Вайета - хранителя света, который сначала помогал сестрам Холливелл, а впоследствии стал мужем Пайпера. Их история любви и семейная жизнь были одними из центральных сюжетов сериала.

Брайан Краузе в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

После завершения "Все женщины - ведьмы" актер продолжил сниматься в кино и на телевидении. Среди его работ - независимые фильмы, телевизионные триллеры и проекты в жанре ужасов. Однако повторить популярность роли Лео ему не удалось.

В 2020-х годах Краузе вернулся к проекту, который сделал его известным. Вместе с Голли Мари Комбс и Дрю Фуллером он стал ведущим подкаста The House of Halliwell.

Это не просто разговоры о старых сериях. Актеры вспоминают истории со съемочной площадки, обсуждают развитие персонажей и рассказывают о том, что осталось за кадром. В 2026 году подкаст продолжает выходить, а его новые эпизоды появляются на прослушивающих платформах.

Джулиан Макмегон

Джулиан Макмегон сыграл Коула Тернера - демона Белтазора, влюбившегося в Фиби Холливелл. Их отношения стали одной из самых популярных сюжетных линий сериала, а сам персонаж превратился в одного из самых известных героев шоу.

Джулиан Макмегон в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

После завершения работы над "Все женщины - ведьмы" Макмегон получил роль, которая стала еще одним большим достижением его карьеры. В 2003 году он начал играть пластического хирурга Кристиана Троя в драме Nip/Tuck ("Части тела"). Сериал выходил в 2010 году, а актер получил номинацию на премию "Золотой глобус" за эту работу.

Джулиан Макмегон в сериале "Части тела" (скриншот)

Не менее заметным стало его участие в кинофраншизе "Фантастическая четверка". Макмегон сыграл Виктора фон Дума в фильмах 2005 и 2007 годов.

В последующие годы актер продолжал получать главные роли. В частности, он сыграл специального агента Джесси Лакруа в сериале FBI: Most Wanted, где работал в течение первых трех сезонов.

Джулиан Макмегон в фильме "Фантастическая четверка" (скриншот)

Его последней работой стала роль премьер-министра Австралии в детективном сериале Netflix "Резиденция" (The Residence), вышедшем в 2025 году.

2 июля 2025 года Джулиан Макмегон скончался в возрасте 56 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. О его смерти сообщила супруга актера.

Кейли Куоко

Кейли Куоко присоединилась к "Все женщины - ведьмы" в последнем, восьмом сезоне. Она сыграла Билли Дженкинс - молодую ведьму, которая училась магии у сестер Холливелл. Ее персонаж стал одним из центральных в финальной части истории.

Кейли Куоко в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)

Однако самая успешная страница карьеры Куоко началась уже после завершения фэнтези. В 2007 году она получила роль Пенни в ситкоме "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory)

Кейли Куоко в сериале "Теория большого взрыва" (скриншот)

Сериал выходил 12 сезонов и завершился в 2019 году. Куоко стала одной из его главных звезд, а роль Пенни принесла ей международную известность.

После этого актриса решила сменить амплуа. В 2020 году она сыграла главную героиню сериала "Бортпроводница" (The Flight Attendant) - стюардессу, которая оказывается в центре криминальной истории. За эту работу Куоко получила номинации на премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Кейли Куоко в сериале "Бортпроводница" (скриншот)

Еще одним успешным направлением стала озвучка. Она подарила голос Харли Квинн в одноименном анимационном сериале DC, а также занимается продюсированием через собственную компанию Yes, Norman Productions.