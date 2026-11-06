Стив Карелл, Джон Красински и Дженна Фишер: как изменилась карьера главных актеров "Офиса"

Стив Карелл - Майкл Скотт

Майкл Скотт хотел быть не просто руководителем, а настоящим другом для каждого сотрудника Dunder Mifflin. Его неудачные шутки, удивительные корпоративные мероприятия и постоянные попытки получить одобрение коллег стали основой юмора сериала.

После седьмого сезона Стив Карелл покинул основной актерский состав, но его карьера только набирала обороты. Он постепенно отошел от образа комедийного неудачника и начал играть более сложных персонажей. Особое признание принесла роль в драме "Охотник за лисами" - за нее актер получил номинацию на премию "Оскар".

Стив Карелл в сериале "Офис" (скриншот)

Среди других заметных работ Карелла - "Игра на понижение", "Красивый мальчик", "Утреннее шоу" и комедийный сериал "Космические войска". Он также остается голосом Грю в анимационной франшизе "Гадкий я".

В марте 2026 года на HBO состоялась премьера сериала "Rooster", где Карелл сыграл писателя, приезжающего в университетский кампус, чтобы поддержать дочь.

Стив Карелл в сериале "Rooster" (скриншот)

Джон Красински - Джим Галперт

Джим Галперт был одним из самых узнаваемых персонажей "Офиса". Его шутки над Дуайтом, взгляды прямо на камеру и романтическая история с Пэм стали важной частью сериала.

Джон Красински в сериале "Офис" (скриншот)

После завершения ситкома Джон Красински кардинально расширил свою профессиональную деятельность. Он не только продолжил актерскую карьеру, но и стал сценаристом, режиссером и продюсером. Наибольший успех ему принесла фильм "Тихое место" 2018 года, в котором он сыграл вместе с женой Эмили Блант. Фильм получил продолжение, а сам Красински закрепился как режиссер жанрового кино.

Еще одной важной работой стал сериал "Джек Райан", где актер сыграл аналитика ЦРУ, оказывающегося в центре международных операций. В 2024 году он представил фэнтезийную комедию "Мнимые друзья", над которой работал как режиссер и сценарист.

В 2026 году Красински снова вернулся к образу Джека Райана в фильме Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War.

Джон Красински в фильме "Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War" (скриншот)

Дженна Фишер - Пэм Бизли

Пэм Бизли начинала как администратор Dunder Mifflin, которая не решалась изменить привычную жизнь. На протяжении сериала зрители наблюдали ее развитие, творческие попытки и отношения с Джимом.

После финала "Офиса" Дженна Фишер снималась в комедийных и драматических проектах. Среди них - сериал "Вместе и врозь" (Splitting Up Together) и фильм "Плохие девушки" 2024 года, где она сыграла миссис Герон.

Дженна Фишер в сериале "Офис" (скриншот)

Однако в последние годы актриса уделяет особое внимание работе за пределами съемочной площадки. Вместе с Анджелой Кинси, исполнительницей роли Анджелы Мартин, она создала подкаст Office Ladies. В нем бывшие коллеги подробно разбирают эпизоды сериала, вспоминают съемочный процесс и рассказывают оставшиеся за кадром истории.

В августе 2026 года Фишер объяснила в подкасте Dinner's on Me, почему после завершения "Офиса" не вернулась к регулярным главным ролям в телевизионных сериалах. По ее словам, после девяти лет стабильного графика съемок переход к отдельным проектам оказался непростым.

Дженна Фишер в фильме "Плохие девушки" (скриншот)

Рейн Уилсон - Дуайт Шрут

Дуайт Шрут был самым преданным работником Dunder Mifflin - по крайней мере, в собственном понимании. Он постоянно соревновался с Джимом, мечтал возглавить филиал и серьезно относился к своим необычным увлечениям. Именно эта смесь амбициозности и чудаковатости сделала его одним из самых ярких персонажей комедии.

Рейн Уилсон в сериале "Офис" (скриншот)

После "Офиса" Рейн Уилсон продолжил работу в кино и на телевидении. Он появлялся в сериалах "Мамочка", "Звездный путь: Дискавери" и "Уроки химии", а также озвучивал персонажей анимационных проектов.

Отдельное место в его деятельности занимает писательство. Уилсон написал автобиографию The Bassoon King и книгу Soul Boom: Why We Need a Spiritual Revolution, в которой размышляет о духовности и современном обществе.

В сентябре 2026 года актер вместе с Анджелой Кинси принял участие во встрече поклонников сериала на фестивале FanX в Солт-Лейк-Сити. Они упоминали о съемочном процессе, дружбе между актерами и популярности своих персонажей.