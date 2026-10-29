Велесова ночь: откуда взялся "старый украинский праздник" и отмечали ли его наши предки

Праздновали ли украинцы Велесову ночь

Упоминаний о празднике с таким названием, как отметила Анцибор, нет в этнографических описаниях украинского народного календаря XIX-XX веков. Не зафиксировано оно и среди других славянских народов.

Сам Велес, или Волос, в верованиях древних восточных славян был. Однако сведения о нем ограничены.

"Точных данных о том, что Велес "переводил природу с осени в зиму" или охранял границу между мирами, нет, но действительно существует гипотеза, что он был связан с загробным миром", - объясняет фольклорист, опираясь на материалы ученых.

Она отмечает, что исследователи связывают отдельные черты Велеса со святым Власием, покровителем скота. Его день выпадает на февраль, а не на конец октября.

Откуда взялась дата 31 октября

Анцибор связывает появление названия со средой русского неоязычества, а его распространение - с попытками создать собственную замену Хеллоуину.

"Дата 31 октября - 1 ноября совпадает с Хеллоуином и кельтским Савинем. Вероятно, именно оттуда ее и взяли: Велесовую ночь смоделировали как "славянскую версию" уже известного праздника", - говорит она.

В украинское информационное пространство это название попало из российских ресурсов. Распространению способствует и переписка ежегодных материалов о праздниках.

Рассказы о Яв, Нав и Прав в этом контексте можно связать с современным неоязычеством и "Велесовой книгой", которую ученые считают подделкой XX века.

Почему появились запреты и "обязательные" ритуалы

Не давать взаймы деньги, не впускать чужих и не выходить ночью - часть этих запретов действительно имеет соответствия в народных представлениях. Но это не подтверждает их связь с Велесовой ночью.

"Это некий устоявшийся сборник "странствующих" запретов, которые копируют из одного текста в другой. Отдельные из них действительно случаются в народных представлениях, но по другим поводам", - отмечает Анцибор.

Например, запрет одалживать вечером или в праздник связывали с опасением отдать из дома достаток.

Обычай оставлять пищу для умерших тоже существовал. Однако его соблюдали в определенные поминальные дни, в частности, на осенние деды, а не на Велесову ночь.

Что известно о проекте "Витоки"

"Витоки" - проект лаборатории общественных практик Zagoriy Foundation, который исследует традиции прошлого и их место в современной жизни.

Вместе с Фондом Екатерины Осадчей и издательством Stretovych команда создала книгу "Родинне Різдво для всіх". Ее научным редактором стала фольклорист и антрополог Дарья Анцибор.

Издание содержит рассказы о рождественских обычаях, сценариях празднования и QR-коды с колядками и мастер-классами. Выход в книжных магазинах запланирован на 20 ноября.