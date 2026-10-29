От Энакина до Дарта Вейдера: как и почему герой "Звездных войн" перешел на темную сторону

Кто такой Энакин Скайуокер и почему его считали особенным

Прежде чем стать Дартом Вейдером, Энакин Скайуокер был обычным мальчиком с планеты Татуин. Он жил вместе с матерью Шми в рабстве и с детства увлекался механикой и скоростной гонкой.

Его жизнь изменилась после встречи с Квай-Гоном Джинном - джедаем, который заметил у мальчика необычайные способности.

В мире "Звездных войн" джедаи - это защитники мира, пользующиеся Силой, особой энергией, связывающей все живое. Они стремятся контролировать свои эмоции и не поддаваться страху, ненависти и жажде власти.

Квай-Гон считал, что Энакин может быть Избранным - человеком, которому суждено было восстановить равновесие Силы. После гибели джедая обучение мальчика продолжил Оби-Ван Кеноби.

Впоследствии Скайуокер стал одним из самых талантливых воинов своего поколения. Во время войн клонов он неоднократно спасал союзников и завоевал репутацию смелого командира.

Но у Энакина была слабость, которая постепенно становилась все более опасной. Он очень боялся потерять близких и не всегда мог сдерживать гнев.

Как отмечено в официальной биографии Энакина Скайвокера, именно страх потери стал одной из главных причин его падения.

Энакин Скайуокер в детстве (кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза")

Почему смерть матери изменила Энакина

Первый большой урон Энакин пережил еще в детстве, когда оставил мать на Татуине, чтобы учиться на джедае.

Спустя много лет он стал видеть тревожные сны, в которых Шми страдала. Парень, который уже повзрослел, отправился на родную планету, чтобы ее спасти. Там он узнал, что мать похитили тускенские рейдеры - обитатели пустынь Татуина.

Энакин нашел Шми, но она умерла у него на руках. Не справившись с горем, он напал на лагерь похитителей и убил всех находившихся там, включая женщин и детей.

Этот эпизод из фильма "Атака клонов" стал одним из первых свидетельств того, что Энакин способен перейти границу между защитой близких и жестокостью.

После смерти матери он начал еще сильнее стремиться к власти над жизнью и смертью. Скайуокер не хотел снова оказаться в ситуации, когда не сможет спасти дорогого человека.

Как страх потерять Падме приблизил его к темной стороне

Важное место в жизни Энакина занимала Падме Амидала - бывшая королева планеты Набу, впоследствии ставшая сенатором.

Они полюбили друг друга и тайно женились. Скрывать брак приходилось из-за правил Ордена джедаев, запрещавших романтические привязанности.

В фильме "Месть ситхов" Падме сообщает мужчине, что ждет ребенка. Вскоре Энакина начинают преследовать видение ее смерти в родах.

Он напоминает, что раньше подобные сны видел перед гибелью матери, поэтому воспринимает новые видения как предупреждение. Скайуокер начинает искать способ спасти жену любой ценой.

В это время канцлер Палпатин, один из самых влиятельных политиков Галактической Республики, рассказывает ему о возможности победить смерть с помощью темной стороны Силы.

В отличие от джедаев, ситхи используют страх, ненависть и стремление к власти как источник могущества. Палпатин убеждает Энакина, что запрещенные знания ситхов могут помочь Падме.

Как объясняется в официальной истории Дарта Вейдера, обещание спасти жену стало решающим соблазном для молодого джедая.

Энакин Скайуокер и Падме Амидала (кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов")

Как Палпатин постепенно получил доверие Энакина

Палпатин не случайно стал человеком, к которому Скайуокер обратился за помощью. Они были знакомы еще с детства Энакина. Канцлер поддерживал его, хвалил за военные успехи и убеждал, что тот заслуживает большего признания.

Отношения Энакина с Советом джедаев складывались гораздо труднее. Наставники ценили его возможности, но не всегда доверяли его решениям. Особенно болезненным для Скайвокера стало назначение в Совет без присвоения звания мастера.

Ситуацию усугубляло то, что джедаи попросили Энакина следить за Палпатином, которого он считал своим другом. Канцлер использовал это недоверие, чтобы убедить Скайвокера: джедаи якобы скрывают от него важные знания и боятся его силы.

Впоследствии Палпатин признался, что на самом деле является Дартом Сидиусом - обладателем ситхов, тайно руководившим событиями в галактике. Несмотря на это, Энакин поначалу не стал его союзником. Он сообщил о разоблачении джедая Мейс Винду, который отправился арестовать канцлера.

Но во время схватки Скайуокер вмешался на стороне Палпатина, опасаясь потерять единственного человека, обещавшего спасти Падме. Энакин отрубил Винду руку, после чего Сидиус убил джедая.

Это стало моментом, когда Скайуокер окончательно сделал выбор в пользу темной стороны.

События подробно описаны в официальном сюжетном обзоре "Мести ситхов" .

Палпатин и Энакин Скайуокер (кадр из фильма "Месть ситхов")

Когда Энакин стал Дартом Вейдером

После гибели Мейса Винду Энакин присягнул Палпатину на верность.

Новый наставник дал ему имя Дарт Вейдер и приказал уничтожить Орден джедаев. Скайуокер возглавил нападение на Храм джедаев, где находились не только опытные воины, но и дети, которые учились пользоваться Силой.

Позже он отправился на вулканическую планету Мустафар и убил руководителей сепаратистов - одной из сторон продолжавшейся в галактике войны.

Параллельно Палпатин провозгласил себя императором и превратил Галактическую Республику в Империю. Так, бывший защитник мира стал одним из главных исполнителей приказов нового диктатора.

Важно, что на этом этапе Энакин уже не только пытался спасти жену. Он начал стремиться к большей власти и даже говорил о возможности править галактикой вместе с Падме.

Почему Энакин оказался в черной маске

Знакомые зрителям доспехи Дарта Вейдера появились не сразу после перехода на темную сторону.

Когда Падме узнала о преступлениях мужа, она отправилась на Мустафар, надеясь убедить его остановиться. Однако Энакин уже не доверял даже ей. Увидев прибывшего на ее корабле Оби-Вана, он решил, что жена его изменила.

В приступе гнева Скайуокер применил против Падме Силу и начал ее душить. После этого между Энакин и Оби-Ваном состоялся поединок. Бывший учитель победил своего ученика. Энакин потерял обе ноги и руку, а также получил тяжелые ожоги у потока лавы.

Палпатин нашел его и приказал спасти. Тело Скайвокера дополнили механическими протезами, а специальные доспехи с системой дыхания позволили ему остаться в живых.

Так появился Дарт Вейдер в черной маске, которого зрители знают по оригинальной трилогии.

В официальной галерее истории Энакина можно проследить его превращение от юного джедая в слугу Империи.

Дарт Вейдер в черных доспехах (кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая")

Смог ли Дарт Вейдер вернуться на светлую сторону

После событий "Мести ситхов" Дарт Вейдер много лет служил императору и помогал Империи преследовать ее противников. Но его история получила неожиданное продолжение в фильме Возвращение джедая.

Люк Скайуокер, сын Энакина и Падме, верил, что в отце осталось добро, несмотря на все совершенные им преступления. Во время противостояния с императором Люк отказался переходить на темную сторону. Разъяренный Палпатин начал атаковать его молниями Силы.

Увидев страдание сына, Вейдер выступил против своего наставника и спас Люка. Сам Энакин получил смертельные повреждения. Перед смертью он попросил сына снять маску, чтобы в последний раз увидеть его своими глазами. Этот момент завершает историю его возвращения на светлую сторону.

Путь Энакина к Дарту Вейдеру был постепенным. Смерть матери, страх за Падме, недоверие к джедаям и манипуляции Палпатина подталкивали его к темной стороне, но окончательный выбор он сделал сам.

Пытаясь спасти семью от потери, Скайуокер наконец потерял почти все, что любил. И только решение защитить сына позволило ему в конце жизни отказаться от темной стороны.